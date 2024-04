Ani bowling, ani školní dílny. Z nápadů, jak využít bývalou školní jídelnu zvítězil v Pilníkově bytový dům. Do staré budovy se v úterý poprvé zakousl bagr, aby zahájil demolici. Během 18 měsíců vyroste za 24 milionů korun na pozemku v centru obce nová budova s osmi byty pro místní občany. „Sice teprve začala demolice, ale už teď máme několikanásobně větší poptávku po bytech,“ řekl starosta Pilníkova Josef Červený. Obec rovněž chystá výstavbu nové mateřské školy za 60 milionů korun.

V Pilníkově začala demolice staré školní jídelny, místo ní vznikne bytový dům. | Video: Deník/Jan Braun

Chátrající objekt byl nevyužitý od roku 2013, do té doby tam existovala školní jídelna. Místní s vděčností vzpomínají, jak tam místní kuchařky vařily výbornou svíčkovou. V předválečném období se v domě čp. 42 vyráběly oplatky. „Posledních deset let byla budova zavřená a řešili jsme, co s ní. Byla to dlouhodobá ostuda Pilníkova a jsme rádi, že na jejím místě vznikne něco užitečného,“ uvedl Červený.

Byty budou mít čtyři různé velikosti, od jednopokojových po čtyřpokojové. Polovina bytů bude sociálních. Na téměř polovinu investice využije Pilníkov dotaci ve výši zhruba 11 milionů korun. „Chceme docílit toho, aby se v bytovém domě promíchaly generace a žili tam spolu starší i mladší občané. O výběru nájemníků bude společně rozhodovat devítičlenné zastupitelstvo,“ upřesnil starosta.

Na kostel v Pilníkově se vrátila po dvou letech kopule, září na ní měděný plášť

Bytový dům postaví vrchlabská stavební společnost B.C.M. company. „První krokem je odstranění původní dožilé stavby jídelny. Poté budou následovat zemní práce a zahloubení spodní stavby. Nový dům bude mít menší půdorys, na části pozemku totiž ještě vzniknou parkovací plochy pro budoucí nájemce,“ popsal stavbu jednatel společnosti Martin Javůrek. „Celá budova bude zděná se železobetonovými stropy. Bude to moderní budova s perfektním zateplením. Stavba potrvá 18 měsíců. Výstavba obecních bytů je trend, další stavíme například v Levínské Olešnici,“ dodal Javůrek.

Pilníkov připravuje ještě větší investici. Vybuduje novou mateřskou školu za 60 milionů korun. „Máme přiznanou dotaci 30 milionů. Letos chceme vypsat soutěž na zhotovitele, abychom nejpozději příští rok na jaře začali stavět,“ konstatoval Josef Červený. Dojde také na vybudování chodníku ve směru na Chotěvice.

FOTO: Kamélie, kolotoče, ohňostroj. Městské slavnosti v Pilníkově si lidé užili

ŘSD momentálně provádí v centru Pilníkova na silnici I/16 stavební práce, dopravu řídí semafory. Kvůli složitému průjezdu kamionů se rozšiřuje zpevněná část vozovky v zatáčce u městského úřadu formou dlážděné srpovité krajnice.

„S Královéhradeckým krajem máme rovněž podepsané memorandum o výstavbě dalšího domova pro seniory v zóně za fotbalovým hřištěm. Vyžádá si to úpravu územního plánu. Naší vizí je souběžně tam postavit i druhý objekt pro mladší generace,“ nastínil starosta Pilníkova plány do příštích let.