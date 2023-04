/FOTO, VIDEO/ V centru města na pěší zóně, na sídlišti Zelená Louka v Horním Starém Městě nebo v Poříčí na Lípovém náměstí? Černého Petra vyfasovala z trutnovských pošt pobočka v Poříčí. Stane se obětí hromadného rušení poštovních poboček v Česku. Poštovní úřad existuje v Poříčí od roku 1896. Teď má před sebou poslední tři měsíce.

Česká pošta oznámila, že mezi zrušenými pobočkami bude i trutnovské Poříčí. | Video: Jan Braun

Od 1. července 2023 budou muset lidé z Poříčí vyrazit za poštovními službami do centra Trutnova. Ve Vrchlabí skončí dokonce dvě ze tří poboček, v Nádražní ulici a v Podhůří. Seznam 300 poboček, které chce zrušit, zveřejnila Česká pošta v pátek.

„To jsem překvapená,“ zaskočila zpráva o plánovaném uzavření pošty v Poříčí Jarmilu z Petříkovic, která si přijela vyřídit v pátek změnu SIPO a koupit velikonoční pohledy. „Pracuji v Poříčí, takže se mi hodí vyřizovat věci tady na poště. Pokud bude zrušená, bude to určitě ztráta. V Poříčí žije hodně lidí, pro řadu z nich bude problém jezdit do města. Místní poštu využívají také lidé z okolních vesnic, Petříkovic nebo Chvalče. Vždycky když sem jdu, tak jsou tady lidi,“ popsala svoje zkušenosti.

Na poštu v Poříčí, která má tři přepážky a sídlí v budově vedle kostela na Lípovém náměstí, chodí lidé posílat dopisy, vyzvedávat důchody, kupovat časopisy, senioři se rádi zastaví poklábosit.

Česká pošta zruší na Trutnovsku jednu pobočku v Trutnově a dvě ve Vrchlabí

Nicol Dunčko z Trutnova si tam byla v pátek vyzvednout poštovní zásilku. „Ve většině případů využívám Zásilkovnu nebo Balíkovnu, takže mě zrušení pobočky až tak netrápí, i když na poštu občas zajdu. Hlavně pro starší lidi to ale komplikace bude, i pro moji babičku, především kvůli spojení do Trutnova,“ reagovala na informaci o zrušení poštovní pobočky v Poříčí.

Podle starosty Trutnova Michala Rosy bylo město postavené před hotovou věc. „Byli jsme pouze vyrozuměni o tom, které pobočky se budou rušit s tím, že samosprávy nebudou mít možnost do procesu rušení pošt zasáhnout. Myslím, že pobočka v Poříčí s ohledem na vzdálenost od hlavní pošty měla svoje opodstatnění, bohužel neexistuje opravný prostředek, ani jiný způsob, jak bychom rušení zabránili. Je nám to líto, ale nemůžeme s tím nic dělat,“ řekl Rosa.

Pošta v Poříčí má dlouhou tradici, založena byla na konci 19. století. Stejně jako nyní i tehdy měla místo na náměstí. „Poštovní úřad byl zřízen v Poříčí u Trutnova v roce 1896. Poříčí byla dynamicky se rozvíjející obec, kde v místních závodech pracovala spousta dělníků. Poštovní úřad byl symbolem rozvoje obce,“ připomněl historik Ondřej Vašata z Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Například ve 30. letech 20. století v Poříčí působil poštovní a telegrafický úřad vedený poštmistrem, telefonní centrála a veřejný telefonní aparát, kam lidé chodili telefonovat.

Po 1. červenci 2023 zůstanou v Trutnově už jen pošty v Hradební ulici v centru města a v Horním Starém Městě v Dlouhé ulici. Na Bojišti je v provozu poštovní depo.

Ani ve Vrchlabí nejsou nadšení, Česká pošta tam zruší dvě ze tří poboček. Zaniknou pošty v Nerudově ulici pod sídlištěm Liščí kopec a v Podhůří. "Pokud dojde k úplnému zrušení těchto dvo poboček bez náhrady, bude to určitě problém pro obyvatele kvůli dostupnosti poštovních služeb. Nevnímám to jako šťastné řešení. Současná situace České pošty nicméně ukazuje, že její problémy byly dlouhodobé a roky je nikdo neřešil. Letos navíc po zavedení povinných datových schránek přišla o další poštovní služby a dostala se do kritické situace, proto nějaké kroky přijít musely," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Rušené pošty v Královéhradeckém kraji

Trutnov 3 Lípové náměstí 374, Poříčí

Vrchlabí 3 Poštovní 101, Podhůří

Vrchlabí 6 Nerudova 1271

Hradec Králové 16 Petra Jilemnického 400/50, Plotiště nad Labem

Hradec Králové 11 Štefánikova 534/29a, Moravské Předměstí

Hradec Králové 7 K Sokolovně 540, Věkoše

Hradec Králové 6 Milady Horákové, Třebeš

Hradec Králové 5 Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí

Hradec Králové 4 Pardubická 752, Kukleny

Hradec Králové 12 Edvarda Beneše 1423/21, Nový HK

Jaroměř 3 Traxlerova 110, Josefov

Jaroměř 4 Na Zavadilce 795, Pražské Předměstí

Jičín 5 Na jihu 553, Nové Město

Meziměstí Ruprechtice 252

Náchod 4 Českoskalická 192, Staré Město na Metují

Náchod 3 Polská 105, Běloves