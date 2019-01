Pojizeří - Spolu se závěrem prázdnin v Železném Brodě definitivně skončila výroba skleněné bižuterie. Většina zaměstnanců společnosti Jablonex Group, pod kterou bývalá sklárna Železnobrodské sklo spadala, je nyní zaregistrovaná na úřadu práce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Podle starosty Železného Brodu Václava Horáčka pocítí konec sklárny celé město i okolí. „Léta jsme se chlubili nezaměstnaností kolem čtyř a půl procenta a teď už jsme někde na patnáctiprocentní hranici, což je tragédie. Byl to ale dlouhodobý proces. V bývalém Železnobrodském skle se postupně propouštělo několik posledních let a nynější ukončení výroby a plánovaný odprodej areálu je jen třešničkou na dortu toho všeho,“ konstatoval Václav Horáček.



V Brodě podle něj panuje obecný názor, že konec Železnobrodského skla vlastně začal už v době, kdy se závod sloučil s několika dalšími podniky a vznikla společnost Jablonex Group. „Místním se to nikdy nelíbilo a mně taky ne,“ poznamenal starosta.

I přes útlum výroby a častá propouštění byla sklárna ve městě až doposud největším zaměstnavatelem. Do holdingu vstoupilo tehdy ještě Železnobrodské sklo v roce 2005. V té době pracovalo v závodě zhruba jedenáct set zaměstnanců. Jejich počet se ale postupem let neustále snižoval. Podle Václava Horáčka bude nyní jedním z nejzásadnějších dopadů na město snížení kupní síly. „Pocítí to především menší obchodníci. Když není kupní síla, je to zkrátka špatné,“ podotkl železnobrodský starosta. Podle něj už na Železnobrodsku po vymizení textilek a skláren nezbyly žádné větší fabriky.



Vlastníci společnosti Jablonex Group se rozhodli celý podnik prodat, když se neshodli na tom, jak bojovat s asijskou konkurencí. V některých závodech zároveň ukončili nerentabilní výrobu. Jablonex Group vznikl v roce 2005, kdy došlo ke spojení Ornely, Jablonexu, Bižuterie České Mincovny, Železnobrodského skla a Bohemian Jewelery. V době vzniku měla společnost bezmála 3900 zaměstnanců. Letos na podzim by jich měla v podniku zůstat jen zhruba tisícovka.