Stavět se začne co nejdřív, oznámila radnice. „Kromě změny povrchu dojde k dalším úpravám včetně odvodnění plochy a vybudování podkladních vrstev. Hřiště bude určené pro celoroční provoz, opatřeno záchytnými sítěmi a bude na něm LED osvětlení,“ řekl dvorský místostarosta Jan Helbich.

Stavební práce potrvají do poloviny listopadu a město za ně zaplatí asi 5,2 miliony korun.

Fotbalisté dosud neměli k dispozici hřiště, na kterém by se mohli přes zimu připravovat, a museli kvůli tomu jezdit do okolních obcí. "To se konečně změní a letos v zimě již budou moci trénovat na novém hřišti s umělým povrchem. Využívat ho budou moci samozřejmě i další sportovní oddíly a chtěli bychom, aby bylo přístupné také veřejnosti," oznámil Jarolím.

Dvůr Králové chystá ještě další investice do sportovišť. Například pro Tyršovo koupaliště počítá s přestavbou sociálního zařízení.