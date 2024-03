„Harmonogram prací je trochu složitější s ohledem na různá nařízení památkářů. Přestavba bytů má trvat do června 2025. Památkově chráněná čelní fasáda se bude rekonstruovat na základě samostatného stavebního povolení a to tak, že v letošním roce provedeme výměnu a renovaci oken, výloh, vitráží, vjezdových a vchodových vrat. Až v roce 2025 bude probíhat rekonstrukce fasády,“ upřesnil Tautz. Secesní fasádu vytvořenou Vilém Amortem v roce 1901 bude renovovat specializovaná firma, která má na takové práce oprávnění. „Kvůli jejímu vytížení pro letošní rok bude fasáda opravena až v roce 2025,“ dodal zástupce developera.

Nizozemský developer musel získat dvě stavební povolení. „Museli jsme získat samostatné stavební povolení na opravu čelní fasády, vitráží a oken, protože jde o památkově chráněnou část budovy. Máme k dispozici i druhé stavební povolení na vlastní přestavbu budovy,“ konstatoval vedoucí projektu Petr Tautz.

Dvoupatrový řadový dům se pyšní hodnotnou štukovou secesní fasádou vytvořenou Vilém Amortem v roce 1901, kdy byl objekt přestavěn na Grandhotel.

Kolik bude stát současná rekonstrukce, na to odmítl majitel společnosti odpovědět s vysvětlením, že se jedná o interní záležitost firmy.

Společnost Protivitr - Invest působí v Česku od roku 2005 a zabývá se rozvojem stavebních projektů zaměřených na bydlení a obchody. Angažuje se na Náchodsku a Trutnovsku. V Trutnově například vybudovala bytové domy na místě bývalých kasáren u Družby. Firma je dceřinou společností Schoonderbeek Holding B.V. a Asschat Holding B.V. v Nizozemí. Tyto rodinné podniky jsou již po generace aktivní v Nizozemí od roku 1922. Věnují se výstavbě a rozvoji.

Město vítá, že rekonstrukce ostudně vypadajícího objektu konečně startuje. „Věřím, že pustit se do takové rekonstrukce není jednoduché. Nicméně s firmou, jako vlastníkem objektu, o tom už komunikujeme osm let. Nabízeli jsme jim možnost podat si žádost o dotaci na opravu fasády v městské památkové zóně, což neudělali. Několikrát ročně jsme zástupce firmy pozvali na jednání na radnici, abychom znali situaci. Opakovaně jsme ale slyšeli, že mají stavební povolení a začnou s pracemi. Tak snad se to nyní opravdu povede,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Libor Slezák žije ve Dvoře Králové nad Labem přímo naproti bývalému hotelu Grand. Mrzí ho, že památkově chráněný objekt je dlouhé roky v ostudném stavu. „Často o víkendu sleduji turisty, kteří se zastavují a dům si fotí. Samozřejmě i díky tomu, že skoro 20 let pracuji ve stavebnictví, vím, že ceny materiálu a dostupnost byla v posledních letech špatná, tudíž se zastavila bytová výstavba a developeři vyčkávali. Na druhou stranu by město mělo více tlačit na majitele domu, což se dříve nedělo, takto děsivé objekty v centru města jsou nepřípustné. Doufám, že si odpovědní lidé pohlídají zachování vzhledu a kvalitu rekonstrukce.“