Pro město bylo sundání kostelní kopule událostí. Neobvyklá historická podívaná zajímala řadu obyvatel. "Se statikem panem Chaloupským jsme se shodli, že stav kopule je havarijní a tristní, a je až s podivem, že ještě nespadla. Oprava měla přijít tak o čtyřicet let dřív," řekl majitel společnosti TES 98 Martin Zeman, který s týmem dvaceti spolupracovníků sundávání kopule zajišťoval. Podobně v minulosti odstraňovali kopuli z věže kostela sv. Ignáce v Jičíně.

Podle starosty Pilníkova Josefa Červeného upozornili na nebezpečný stav kostelní věže během letošního roku občané. "Všimli si a poukázali na to, že kopule se trochu naklání na jižní stranu. Poslali jsme tam proto statika, který zjistil, že kopule je v havarijním stavu a hrozí její destrukce. I proto se sundala na poslední chvíli před zimou," objasnil Červený.

Kopuli přesouval z věže kostela na zem na připravenou dřevěnou plošinu jeřáb o váze 80 tun, který doprovodily z Prahy do Pilníkova kvůli nutnému zatížení tři kamiony. "Statik konstatoval, že konstrukce kopule je natolik narušená, že její renovace nahoře by byla kvůli bezpečnosti práce a technologickým postupům natolik komplikovaná a složitá, že bylo nejvhodnější ji sejmout a provést rekonstrukci dole," vysvětlil Martin Zeman.

Jeho firma se specializuje na renovaci historických objektů. "Tyto stavby jsou náš denní chleba, tým je sehraný a fundovaný. V Pilníkově provedeme výměnu všech napadených prvků, které v kopuli jsou, dojde k demontáži oplechování, bednění, kompletní renovaci krovu. Jakmile bude kompletní rekonstrukce krovu hotová, tak kopuli pokryjeme novým měděným pláštěm," přiblížil, jak budou opravy vypadat. Jako první přijdou na řadu ještě letos práce demontážního typu. Oprava podle Zemana rozhodně nebude trvat kratší dobu než rok.

Obyvatelé Pilníkova budou mít možnost sledovat rekonstrukci kopule po celou dobu naživo přímo na náměstí před kostelem. "Vždycky provádíme renovaci přímo na místě. Pro lidi je to zajímavé. Dáváme jim možnost, aby viděli postup prací a viděli v akci naše nářadí. Všechno děláme původní metodou, otesáváme trámy na místě sekyrami. Zájemci si můžou nářadí také sami vyzkoušet, do ruky dostanou například širočinu a zkusí s ní otesávat trámy," prozradil Martin Zeman, co můžou lidé v Pilníkově očekávat.

Ján Kubis, arciděkan spravující trutnovskou farnost a představitel Římskokatolické církve, které kostel v Pilníkově patří, počítá minimálně s roční opravou. Havarijní stav je podle něj důsledkem situace, kdy se o kostel dlouhé roky nikdo nestaral. "Do kopule zatékalo, krovy prohnily. Až bude oprava hotová, což může trvat jeden či dva roky, přijde kopule zpět na věž kostela. Jde o kulturní památku, proto se řídíme stanoviskem památkového úřadu," uvedl Kubis. Financování opravy kopule bude podle něj vícezdrojové, vedle církve se na něm budou podílet zásadním příspěvkem ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví, Královéhradecký kraj a město Pilníkov.

Oprava kopule znamená komplikaci pro mnohaletou rekonstrukci vnitřní části kostela, kde se v roce 2006 zřítily dvě klenby. Další dvě jsou poškozené. Podle Jána Kubise se každý rok provádí opravy zhruba za 1,5 až 1,7 milionu korun. Město pravidelně přispívá částkou 100 tisíc korun.

"Opravené jsou dvě klenby. Letos se měla dělat třetí. Práce se ale musely přerušit kvůli opravě věže," sdělil Ján Kubis. Přesto podle něj existuje naděje, že se kostel otevře alespoň z části veřejnosti. "Teoreticky, pokud se udělají drobné úpravy a zabezpečení omítek, tak by se z poloviny kostela mohlo odstranit lešení a mohl by být z poloviny přístupný v místě, kde jsou spravené dvě klenby. To by ovšem bylo až po dokončení opravy kopule," dodal. Boční kaple, kde se konají bohoslužby, bude přístupná i nadále.

"Je smutné, že máme v tak ošklivém stavu dominantu města. Přitom se v památkové zóně v centru města dějí změny, snažíme se vylepšovat komunikace, chodníky, obrubníky. Kostel ale chátrá už sedmdesát let. Doplácí na to, že ve druhé polovině minulého století se do jeho údržby neinvestovaly žádné peníze," poznamenal starosta Pilníkova Josef Červený.