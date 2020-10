V horském městě vycházejí místním seniorům vstříc. Po hovoru místostarosta sedá do vozu a v nedaleké restauraci přebírá dva obědy pro starší manžele bydlící v panelovém domě. Jindy sjede na nákup potravin do místního marketu, skočí pro léky.

„Teď je ta situace o dost lepší než na jaře, a to z toho důvodu, že jsme otevřeli bytový dům s byty zvláštního určení, který postupně zaplnili senioři. Na jaře jsme je museli objíždět po celém městě,“ přiblížil Vašíček. I tak má v mobilu několik čísel na opuštěné seniory, kteří žijí osamoceně.

Věra Tučková bydlí s manželem v bytě panelového domu dlouhá léta. „První vlna nás zaskočila asi všechny. Musím ale smeknout před lidmi z úřadu, jak zareagovali, to bych nečekala. I my jsme využívali jejich služeb a určitě jich využijeme znovu,“ popsala.

Nad harrachovskými seniory drží ochrannou ruku koordinátorka sociálních služeb Lucie Kučerová. „Na telefonu jsem pořád. Na jaře jsme si museli udělat systém dovozů, prostě jsme nakupovali pro jednoho člověka jednou týdně, do toho jsme ale museli zajišťovat i rozvoz obědů, což je každodenní záležitost. Teď se většina seniorů se sníženou pohyblivostí přestěhovala do domu s byty zvláštního určení, kam jim obědy vozíme centrálně,“ zmínila Kučerová.

Vlasta Šídlová se do domova přestěhovala v polovině září, první vlnu koronaviru prožila sama v bytě. Ještě stále je vlastně uprostřed stěhování. „Ale do starého bytu se mi už ani nechce, tady je to pěkné a mám tady všechno, nemusím nikoho otravovat,“ svěřila se. Při jarní vlně koronaviru začala i ona využívat služeb nabízených městem. „Snažila jsem se vše obstarat sama, ale pak už bylo toho viru tolik, že jsem volala paní Kučerové a oni mi nákup přivezli. Tady si objednám oběd, vařím jen o víkendu, takže člověk už nemusí tolik nakupovat. Navíc do obchodu je to tady v Harrachově daleko,“ doplnila Vlasta Šídlová.

Pomoc s nákupy řeší i další radnice. Pomoc osobám starším, osamělým a chronicky nemocným zajišťuje například Český červený kříž.

Dovážejí i nemocným

V Turnově a okolí nabízí tyto služby humanitární organizace ADRA. Znovu zajišťuje občanům města a okolí bezplatnou distribuci potravin a léků. Tato služba je cílena na osamělé seniory, na chronicky nemocné osoby, ale také na lidi, kteří prodělávají nemoc covid-19.

„U poslední skupiny potřebných je nutné při objednávce nákupu tuto skutečnost uvést,“ upozornil vedoucí regionálního centra ADRA Michal Čančík. V menších obcích pomohou a poradí i na místních obecních úřadech.