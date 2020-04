Přestože starostové oceňují odbornost náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a užitečnost zavedených omezení, potvrzují, že v prvních dnech nouzového stavu zavládl chaos: „Osobně bych uvítal lepší koordinovanost a přesnější informace,“ shrnul to starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský.

Pomohli nadšení dobrovolníci

Lidé se často na radnice měst jako své nejbližší úřady obracejí o radu či o pomoc, kterou by měly poskytnout hlavně centrální úřady. „Díky tomu, že jsme nečekali na cizí pomoc a zároveň jsme se mohli opřít nadšení dobrovolníků se nám podařilo situaci zvládat,“ uvedl smiřický starosta Luboš Tuzar.

Města se tak ocitají v podobné pozici jako jejich obyvatelé: jejich možnosti jsou omezené a radnice se ocitly bezděčně s prázdnýma rukama.

Hradec lidem nemůže rozdávat roušky

„Od počátku se na nás lidé obracejí s dotazy, kdy budeme rozdávat roušky či desinfekční gely a podobnou pomoc. Na to ovšem město není vůbec vybaveno a nemůže všem občanům ochranné pomůcky zabezpečit. A zdůrazňuji, že to není výrazem neschopnosti města a jeho vedení, ale záležitostí legislativní,“ zdůraznil třeba hradecký primátor Alexandr Hrabálek.

Stejnou zkušenost mají právě v Kostelci, který koronavirová nákaza zasáhla až první dubnovou neděli: „Lidé adresují všechny svoje starosti, obavy a potřeby vedení města. Obecní správa má ale svoje vymezené kompetence. S nakaženým v našem městě jsme samozřejmě začali čelit panice. Lidé po nás vyžadovali osobní informace o potvrzeném případu i konkrétní informace o trasování v našem městě. Mnohým těžko vysvětlujeme, že přesně tyto informace nejsou v našich kompetencích, a že je řeší pověřený hygienik,“ popsal kostelecký starosta.

Městům se vyplatila vynalézavost

Největší vynalézavost museli lidé osvědčit při zajišťování zoufale chybějících ochranných prostředků. „S tím se potýkali všichni. Často musíme při jejich shánění využívat třeba vlastních osobních kontaktů. Hodila se třeba moje dlouholetá praxe ve farmacii. Jsem rád, že jsem ji mohl využít i ve funkci primátora a díky tomu se nám podařilo sehnat ne malé množství dezinfekce. Tu tak můžeme poskytnout zaměstnancům městských škol, školek, dopravního podniku, městské policie,“ potvrdil třeba hradecký primátor Alexandr Hrabálek.

To ale není jen případ krajského města ale třeba i nedalekých Hořic. „Dezinfekci jsme zajišťovali sami pro celou škálu organizací: policie, hasiči, zdravotní služby, ale i lékárny či pro lékaře. Některým z nich jsme dodali ochranné brýle, ochranné štíty, rukavice a další materiál,“ doplnil hořický starosta Aleš Svoboda.

Tisíce nanoroušek a dezinfekci zajistila od zdravotníků až po seniory v pobytových zařízení rychnovská radnice. „Teď připravujeme distribuci dezinfekčního roztoku do každého rodinného domu pomocí dobrovolníků tam, kde žijí lidé do 65 let a roznos kvalitních roušek s nanofiltrem pro občany nad 70 let,“ uvedl rychnovský starosta Jan Skořepa.