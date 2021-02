Covid-19 mělo na Trutnovsku od začátku pandemie už 15 611 lidí. Aktuálně nakažených je nadále hodně (2480), nových případů pořád přibývá (1347 za poslední týden), drasticky narostla úmrtí (128 od začátku roku), nemocnice jsou pod obrovským tlakem. Ve Dvoře Králové nad Labem pomáhají s péčí o covidové pacienty i tři vojáci, trutnovská nemocnice nemá žádné místo na intenzivní péči, ve Vrchlabí je momentálně hospitalizováno 30 pacientů. Pandemie výrazně zasáhla například město Hostinné.

Podle hygieniků z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové přispívá k vysokým číslům nakažených situace ve věznici v Odolově. "Situace nejen v okrese Trutnov se bohužel nelepší. V kraji probíhá komunitní šíření napříč věkovými kategoriemi a prostředími. Aktuálně jsou počty pozitivních na Trutnovsku vyšší také z důvodu ohniska ve Věznici Odolov," konstatovala Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice.

"Informace o přesném počtu nakažených osob v jednotlivých věznicích nesdělujeme z bezpečnostních, taktických důvodů, zveřejňujeme pouze celoplošná čísla," odpověděla na žádost o upřesnění situace v Odolově mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Podle ní je v 35 věznicích v ČR 1030 pozitivních případů z celkového počtu 19 300 vězněných osob.

Kučerová nicméně potvrdila výskyt koronaviru v Odolově. "Průběh onemocnění není dramatický, nikdo není hospitalizovaný," řekla mluvčí Vězeňské služby ČR.

Jeden potvrzený případ britské mutace

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Ivana Kučery je v Královéhradeckém kraji prokazatelně potvrzen stále pouze jeden případ britské mutace koronaviru z přelomu roku. "Výsledky rozborů dalších vzorků, které byly s podezřením na danou mutaci zaslány do Státního zdravotního ústavu, jsme prozatím neobdrželi," vysvětlil ředitel KHS.

"Přesto a vlastně právě proto, že není zřejmý důvod, proč se situace v kraji nelepší, je nesmírně důležité pečlivě dodržovat základní preventivní opatření. V případě i mírných, pro koronavirus typických zdravotních obtíží, v každém případě ihned využít možnosti testování. Včasné zjištění nákazy je důležité nejen pro daného člověka, aby onemocnění nepřecházel, ale zejména tím chráníme své nejbližší, spolupracovníky, přátele a jejich rodiny," upozornil Ivan Kučera.

Za poslední týden provedli zdravotníci v Královéhradeckém kraji téměř 13 tisíc antigenních testů a stejný počet PCR testů. "Je potřeba, aby se lidé co nejvíce nechávali otestovat a předešli tak možnému nevědomému šíření nákazy. Projednáváme i nasazení mobilních testovacích týmů Armády ČR mimo zdravotnická zařízení v nejpostiženějších lokalitách," sdělil krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Na čtvrté covidové oddělení nejsou síly

Jaká je situace v nemocnicích na Trutnovsku? "Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má všechna covidová lůžka plná. Reálně hospitalizuje více pacientů s covid-19, než kolik deklaruje covidových lůžek. Vypomáhají tam tři vojáci, kteří se starají o pacienty na covidovém oddělení," přiblížila situaci ve Dvoře Králové Lucie Chytilová, mluvčí Krajského zdravotnického holdingu.

Oblastní nemocnice v Trutnově nemá v současné chvíli žádné místo na intenzivní péči. Na standardních covidových odděleních jsou jednotky volných míst. Situaci stále zvládá jen díky výpomoci okolních nemocnic, případně i nemocnic z jiných krajů.

Trutnovská nemocnice otevřela minulý pátek čtvrté covidové oddělení. "Vzhledem k dlouhodobé personální neudržitelnosti bude ale v horizontu několika dní opět zrušeno," informovala mluvčí holdingu. Aktuální počet covidových lůžek v Trutnově je 85, z nich je 16 intenzivních (ARO, JIP).

Výrazně ubylo pacientů s úrazy

Rovněž situace v soukromé Nemocnici Vrchlabí je napnutá. "Situace u nás se od jiných nemocnic na Trutnovsku příliš neliší. Více než měsíc je v naší nemocnici nepřetržitě hospitalizováno 30 pacientů s covidem, pět z nich je na umělé plicní ventilaci," uvedl ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

"Naši zdravotníci se zatím drží, vše zvládáme bez výpomoci. V tuto chvíli máme tři zaměstnance na celou nemocnici s onemocněním covid," dodal.

Vrchlabská nemocnice na druhé straně registruje pokles při ošetřování úrazů návštěvníků hor. "Naše traumatologická ambulance má oproti stejnému období v loňském roce pokles nejméně o dvě třetiny pacientů z řad lyžařů a turistů. Možná je to i tím, že lidé všeobecně nechtějí zdravotníky zatěžovat a tak trochu se bojí do ambulancí chodit, lékaře navštěvují až s opravdu závažnými problémy," řekl Michal Mrázek.

Blatný: lidé ignorují pravidla

Ministr zdravotnictví Jan Blatný vidí problém současného stavu v nedodržování protiepidemických pravidel. "Situace v horských střediscích a příhraničních oblastech je kritická. Nová data jasně ukazují, že řada obyvatel ignoruje nařízení," posteskl si. "Situace je o to závažnější, že se v nich setkávají lidé z celé republiky, což vede k větší fluktuaci lidí a vyššímu šíření onemocnění covid-19. Je evidentní, že část obyvatel si neuvědomuje nebezpečí britské mutace viru, která se šíří násobně rychleji," prohlásil ministr.

Horská střediska na to mají jiný názor. "Dlouhodobě říkáme, a potvrzoval to ve svých vyjádřeních i pan ministr Blatný, že skiareály nejsou z epidemiologického hlediska rizikové. Naopak jejich provoz dokáže v horských střediscích zabezpečit větší řád a pořádek a pomůže zlepšit bezpečnostní situaci. Provozovatelé byli připraveni fungovat za striktních podmínek, které by byly přísnější, něž mají například v Rakousku," uvedl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

"Začínají jarní prázdniny a občané na naše hory s jistotou přijedou a budou jich desetitisíce. Bez fungujících skiareálů, které dokáží regulovat jejich pohyb na svahu a zajistit potřebné služby, to představuje velké zdravotní riziko, o kterém vláda určitě ví," dodal Knot. Ministr Blatný to vidí opačně. Pro Seznam Zprávy například řekl: "Nesmí se sebrat rodina z Brna a jet do Krkonoš, protože ať je to tam špatné z jakéhokoliv důvodu, bude se podílet na dalším šíření epidemie."