Od pondělí se objevilo 441 nových případů covidu-19, vyléčilo se 538 lidí. Nejvíce případů se vyskytuje v největším městě okresu Trutnově, po delší době jich je ale méně než pět stovek. Počet onemocnění výrazně poklesl ve Dvoře Králové nad Labem, kde se snížil na 279. Nakažených osob ubylo také ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se jich vyskytovalo začátkem týdne necelých sto.

Kolik případů onemocnění covid-19 je aktuálně ve městech Trutnovska? Trutnov 490, Dvůr Králové nad Labem 279, Vrchlabí 173, Hostinné 71, Rtyně v Podkrkonoší 69, Úpice 69, Rudník 57, Svoboda nad Úpou 46, Žacléř 37, Bílá Třemešná 30, Mladé Buky 29, Pilníkov 29, Malé Svatoňovice 27, Dubenec 25, Vítězná 23, Bernartice 23, Lánov 22, Dolní Branná 22, Velké Svatoňovice 20, Janské Lázně 18, Havlovice 17, Hajnice 16, Jívka 16, Horní Maršov 13, Mostek 13, Radvanice 12, Chotěvice 12, Dolní Kalná 12, Batňovice 10, Nemojov 10, Špindlerův Mlýn 9, Kocbeře 8, Černý Důl 5, Vlčice 7, Kocbeře 8, Libňatov 6, Kunčice nad Labem 5, Dolní Dvůr 6, Třebihošť 6, Chvaleč 4, Kohoutov 4, Dolní Lánov 4, Pec pod Sněžkou 4, Choustníkovo Hradiště 5, Kuks 4, Borovnice 0, Strážné 8, Staré Buky 1, Borovnička 0, Královec 0.

Jaká je situace na Semilsku? Jilemnice má aktuálně 101 osob s onemocněním covid-19, Turnov 248, Semily 191, Košťálov 48, Horní Branná 49, Vysoké nad Jizerou 35, Víchová nad Jizerou 26, Víchová nad Jizerou 26, Rokytnice nad Jizerou 23, Studenec 22, Libštát 19, Benecko 15, Poniklá 14, Roztoky u Jilemnice 13, Jablonec nad Jizerou 11, Mříčná 10, Harrachov 10, Vítkovice v Krkonoších 9, Martinice v Krkonoších 8.

Oblastní nemocnice Trutnov od čtvrtka 12. listopadu znovu testuje samoplátce. Odběrové místo je otevřené každý den od 7 do 15 hodin. Do odběrového stanu na vyšetření covid-19 se lze objednat na číslech 737 231 167 nebo 721 007 020 každý všední den od 6 do 18 hodin nebo v on-line rezervačním systému.

Vyšetřování samoplátců nemocnice dočasně pozastavila 20. října kvůli přetížení laboratoře a odběrného místa. V říjnu zpracovala laboratoř více než 9000 vzorků. Trutnovské laborantky byly v uplynulých týdnech pod velkým náporem stále se zvyšujícího množství odběrů. Maximální denní počet zpracovaných vzorků začátkem listopadu překročil hranici sedmi set.