/FOTO, VIDEO/ Manželé Richard a Karin Krajčovi otevřeli na prázdninové víkendy pro veřejnost kostel sv. Petra a Pavla v Chotěvicích. V loňském roce ho získali od církve. Lidé se nestačí divit, jak známý pár kostel vyzdobil. Je plný pop-artového umění a komiksových prvků. Na restaurování historických obrazů křížové cesty se podílejí Lucie Bílá, Jaromír Jágr, Leoš Mareš a Olga Lounová.

Richard Krajčo s manželkou Karin otevřeli veřejnosti kostel v Chotěvicích, který opravují. | Video: Deník/Jan Braun

Pokud se o něčem říká, že je to výjimečné a unikátní, tak v případě kostela sv. Petra a Pavla v Chotěvicích to platí dvojnásobně. Návštěvníkům často spadne brada. Kostelu dominují obrazy a nábytek jednoho z průkopníků pop-artového umění v Česku Josefa Rataje.

Jsou na nich postavy, které byste v kostele nečekali. Vedle Ježíše Krista figurují Batman, Bart Simpson, Kačer Donald, Mickey Mouse, ale také Mona Lisa se sluchátky. U oltáře vyčnívá křeslo vyzdobené portrétem papeže Františka v tmavých brýlích, u stropu je natažená figurína Spidermana. Pop-artová díla Josefa Rataje mají církevní tematiku. Bart Simpson je namalovaný jako andělíček Amor, Ježíš je ztvárněn jako Superman, Spiderman má na hrudi ježíšovské srdce, postavy z animovaných příběhů Walta Disneye zobrazuje v doprovodu patrona zvířat sv. Františka z Assisi.

Mix starého umění a novodobého pop-artu dává kostelu punc výjimečnosti. Jde patrně o jediný kostel na světě renovovaný v tomto stylu. Výstřední styl podtrhuje lednička s chlazenými nápoji a kávovar, které můžou návštěvníci kostela využít. Dát si kávu, kolu nebo vodu a posadit se do stylových křesel a sedačky. Hotové sci-fi církevních památek. „Takovou výzdobu bychom očekávali v Paříži. Je vidět, že kostel v Chotěvicích je světovým unikátem,“ komentovali neobvyklou výzdobu zastupitelé z Choustníkova Hradiště.

„Byl to náš záměr hned od začátku. Chtěli jsme, aby kostel byl zajímavý i jinak, aby lákal širokou veřejnost a lidé měli důvod se do něj přijít podívat nejen pro to, že ho opravují Krajčovi, ale také kvůli tomu, že je něčím neobvyklý. Barvy kostel rozsvěcují, dávají mu jinou energii,“ vysvětlila režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, proč je kostel plný nezvyklých, komiksových obrazů. „Od začátku bylo cílem spojit umění staré s uměním moderním. Kostel opravujeme proto, aby tady stál dalších 100, 200, 300 let,“ dodala.

Přijíždějí fanoušci kapely Kryštof

Možnost podívat se do kostela v Chotěvicích hodně využívají fanoušci kapely Kryštof. Jsou zvědaví na místo, které patří frontmanovi populární skupiny.

„Je to netypický kostel, ale krásný. Myslím si, že Krajčovi odvedli veliký kus práce,“ hodnotila návštěvu v Chotěvicích Petra Polívková, která přijela do Podkrkonoší z Kamenice u Prahy. Je fanynkou kapely Kryštof. V pátek byla na jejím koncertu v podhradí středočeského hradu Točník na Berounsku, v sobotu vyrazila do vesnice na Trutnovsku. „Hodně jsem četla o tom, že Krajčovi kostel v Chotěvicích zachránili, tak jsem se chtěla přijet podívat, jak to tady vypadá. Spojili jsme to s cestou na dovolenou do Krkonoš, kde máme kousek od Vysokého nad Jizerou chalupu,“ řekla Petra Polívková.

Také Kateřina Švadlenková z Třebechovic pod Orebem si udělala v Chotěvicích zastávku při cestě na dovolenou. „Jedeme do Krkonoš do Harrachova. Kostel se mi líbí. Myslím, že by mohl zaujmout i mladou generaci. Je to něco jiného, svěžího, to by se jim mohlo líbit. Je vidět, že Krajčovi toho udělali hodně,“ ocenila Kateřina Švadlenková, která poslouchá kapelu Kryštof 25 let a čte knížky Karin Krajčo Babinské.

Kladné ohlasy převažují i v pamětní knize. Najdou se ale i kritici, které moderní umění v sakrálním prostředí pohoršuje. „Je to zneuctění starého umění, jakožto studenta umělecké školy mě tento přístup k poškození památky znepokojuje,“ uvedla Nela Dvořáková.

Opravy konzultují s památkáři

„Většině lidí z církevního prostředí, se kterými jsem mluvila, se naše pojetí líbí. Je to něco nového, zajímavého, co lidi láká. Myslím, že naše snažení církev kvituje. I proto, že po době, kdy bolševik vymýtil z našeho národa touhu pokračovat v tradici křesťanství, je to příležitost zpřístupnit náboženství mladým lidem,“ namítla Karin Krajčo Babinská.

„Jakákoliv oprava je schválená památkáři, s nimiž rekonstrukci konzultujeme. Mají to pod dozorem,“ ujistila. Krajčovi už mají rozpracované restaurátorské záměry, podle kterých vyhodnocují, co je potřeba dál opravit, co nejvíc spěchá. V říjnu se začnou opravovat varhany, připravují dražbu na opravu hodin. Kostel díky novým majitelům získal novou podlahu, opravila se elektřina, sakristie, odstranil se červotoč z lavic, nové je osvětlení a koberec, zrenovoval se obětní stůl a lustr, částečně se vymalovalo.

Kostel dlouho chátral a byl od 80. let zavřený. Nyní je to dlouhé době poprvé, kdy je oficiálně přístupný veřejnosti. Otevřený je vždy v pátek od 12 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1863, když byl postaven na místě dřevěného kostela ze 14. století, který v roce 1832 shořel během bouřky.

„Naším záměrem bylo udělat v kostele základní opravy, aby mohl být přístupný lidem, a vybudovat z něj poutní místo. Kostelů existuje hodně, jen v Královéhradeckém kraji jich jsou stovky, ale řada z nich je zavřených. My jsme chtěli, aby kostel byl otevřený a stal se místem, kde si lidé můžou odpočinout, pomodlit se, rozjímat i zchladit ve velkém vedru. Jsme šťastní, že se to evidentně daří,“ řekla Karin Krajčo Babinská.

Přijede Jaromír Jágr

Výrazným momentem bude zapojení dalších známých osobností do opravy kostela v Chotěvicích. Lucie Bílá, Jaromír Jágr, Leoš Mareš a Olga Lounová se stali garanty restaurování obrazů křížové cesty. Leoš Mareš a Olga Lounová už mají v chotěvickém kostele uvedené jméno s podobiznou. „Leoš Mareš v pátek dokonce dodělával jeden z obrazů. Přišel do restaurátorské dílny a paní restaurátorka mu tam nechala růžek, aby si mohl kousek osobně pozlatit zlatými plásty. Do tří týdnů by tady měl obraz viset. Další obrazy dělali Lucie Bílá, Jarda Jágr a Olga Lounová. Doufáme, že na renovaci dalších obrazů křížové cesty se budou podílet i další významné osobnosti veřejného života,“ popsala zapojení celebrit.

Jaromír Jágr přijede do Chotěvic na speciální akci, která se bude konat 28. října. Krajčovi chystají v kostele i koncert během vánočních svátků, stejně jako v posledních dvou letech.

„Koncert určitě bude, dokonce chystáme dva, protože zájem byl enormní a vždycky bylo vyprodáno za jeden den. Lidé si přejí, aby byl koncert spojený s bohoslužbou. Teď zrovna hledáme faráře, který by nám přišel udělat dvě bohoslužby,“ prozradila Karin Krajčo Babinská.