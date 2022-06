Je patrné, že koupací sezona teprve začíná. K vodě se zatím velké davy nehrnou. Vylidněno bylo v sobotu například u rybníku Kačák ve Vrchlabí, teprve pozvolna se plní trutnovské Dolce. Největší nápor se tradičně očekává o prázdninách.

Osamělý plavec v rybníku Kačák ve vrchlabském přírodním areálu Vejsplachy.

Zatímco Dvůr Králové nad Labem se stále nedopracoval k rekonstrukci Tyršova koupaliště, moderní prostředí s novými bazény nabízí koupaliště v Hostinném. Město ho uvedlo do provozu před rokem v červenci, vybudování stálo 49 milionů korun.

"V pátek, kdy jsme měli poprvé otevřeno, přišlo jen deset lidí, ale v sobotu už jich bylo více a v neděli očekávám ještě větší zájem. Návštěvnost samozřejmě ovlivňuje počasí, teploty byly dosud nižší, ale věřím, že si lidé cestou na naše nové koupaliště najdou. Kapacitu máme 700 lidí. Loni jsme měli nejvyšší návštěvnost na přelomu července a srpna během Porciunkule," uvedl Aleš Koucký, správce městského koupaliště v Hostinném. Tradiční slavnost v Hostinném Porciunkule se letos uskuteční 5.–7. srpna. Novinkou bude páteční program na náměstí, hlavní kapelou sobotního večer bude Jelen.

HOSTINNÉ MÁ NOVÝ TRÁVNÍK A PERGOLU

Na koupališti v Hostinném je novinkou přírodní trávník. "Nová je také pergola u bistra na straně mimo areál koupaliště. Bistro máme totiž otevřené ze dvou stran, jak pro návštěvníky koupaliště, tak pro lidi, kteří se nejdou koupat a pohybují u cyklostezky," vysvětlil Aleš Koucký.

V sobotu vyrazila do Hostinného paní Kateřina z Martinic v Krkonoších. "Už jsme do Hostinného jezdili loni, když se koupaliště nově otevřelo. Areál se mi líbí, je to tady pěkné, syn si může hezky hrát. Dříve jsme se jezdili koupat do Trutnova, ale tam je to až moc velké. Hostinné má koupaliště menší, a to mi vyhovuje," řekla.

Koupaliště v Hostinném už ožívá kulturou. Koncert tam měli Plavci, lidé se mohli pobavit při stand-up show Na Stojáka, 1. července tam můžou přijít do letního kina na film Po čem muži touží 2. Ceny za vstup na koupaliště zůstaly stejné jako v loňském roce. Dospělá osoba zaplatí za vstup 80 korun, děti do 15 let, studenti do 26 let, ZTP a senioři nad 65 let 50 korun. Děti do 90 cm mají vstup zdarma. "Zdražovat jsme museli kvůli navyšování cen v bistru, ale nijak výrazně," dodal správce koupaliště v Hostinném.

DVŮR KRÁLOVÉ ZVEDL VSTUPNÉ O DVACET KORUN

Na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem si lidé oproti loňskému roku připlatí za vstup o dvacet korun víc. Celodenní lístek stojí 80 korun. V provozu je druhý víkend. V sobotu tam přišlo přes sto lidí. "To je zatím nejvíc lidí od doby, kdy máme otevřeno. Zatím chodí spíš starší lidé. Máme tady takovou skupinu babiček a dědečků, kteří chodí pravidelně každý den ráno do vody v jakémkoliv počasí, ať je déšť nebo vedro," všiml si plavčík Tyršova koupaliště Jan Meduna. Na koupališti je opravené hřiště, které má nový povrch a je také nalajnováno na basketbal, tenis a nohejbal.

Se dvěma dětmi přijela na koupaliště do Dvora Králové Beata Šulakovská. "Jsem z Prahy. Pro děti je to tady super, dcera si zaplavala ve velkém bazénu, čtyřletý syn si užíval dětský bazén. Je to pohoda, za mě ideál. Líbí se mi prostor pro malé děti. Začíná sezona, lidí je málo, ale myslím, že na začátku července to tady bude natřískané. V Praze je totálně narvané každé koupaliště už teď v červnu. Tam nechodím, to máte ručník vedle ručníku a děcka si nemůžou ani hrát v brouzdališti, jak je přeplněné," hodnotila situaci.

Ve Dvoře Králové nad Labem zaplatí návštěvníci za celodenní vstupné 80 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma, mládež od 6 do 18 let 50 Kč, dospělí nad 60 let 60 Kč.

ZDRAŽENÍ VE STÁNKU

"Zatím je to pozvolný rozjezd, lidí není tolik. Návštěvnost bývá o prázdninách mnohem větší, doufáme, že to tak bude i letos," vyjádřila přání Lucie Zvirotská, která šéfuje jako provozní občerstvení na Tyršově koupališti. „Všichni zdražovali, museli jsme proto zvýšit ceny, jak u jídla, tak pití, zhruba o 5 korun víc než loni," uvedla.

Občerstvení na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem.

Loňské ceny zatím drží kiosek na pláži v trutnovském kempu Dolce. "Ke zvýšení cen jsme zatím nepřistoupili, ale postupně je budeme muset zvednout. Nákupní ceny se mění velice rychle. Co koupíte jeden týden, je druhý týden jinak. Lidé ví, že ceny v gastronomii narůstají, budeme muset zdražovat postupně, zhruba o 10 procent, aby to nebylo tak rapidní," přiblížil situaci na Dolcích Vladimír Zelinka, provozní gastronomického úseku.

Zdroj: Deník/Jan Braun