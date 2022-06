V Trutnově zůstávají ceny za vstup stejné jako v loňském roce. Dospělí zaplatí 65 Kč, děti od 3 do 15 let a senioři nad 65 let 45 Kč. V červnu bude koupaliště otevřené od 9 do 19 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 20 hodin. Také v Hostinném, které se od chlubí od loňského června novým koupalištěm, zůstává stejný ceník jako v minulém roce. Dospělá osoba zaplatí za vstup 80 korun, děti do 15 let, studenti do 26 let, ZTP a senioři nad 65 let 50 korun. Děti do 90 cm mají vstup zdarma. Otevírací doba je od 11 do 19 hodin.