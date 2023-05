Socha Quo Vadis provokativního umělce Davida Černého znázorňující kráčející trabant stála od 5. listopadu loňského roku na Svatojanském náměstí u pěší zóny v centru Trutnova. Kontroverzní dílo, které budilo pozornost, už tam lidé neuvidí.

Socha Quo Vadis českého umělce Davida Černého už v centru Trutnova nebude. | Foto: Deník/Jan Braun

Socha měla být jen dočasně přemístěna na veletrh do Německa a poté se vrátit do Trutnova. Získal ji ale nový majitel a proto zamíří do nového domova.

"Jsme moc rádi, že v Trutnově tato socha mohla být k vidění, přestože budila nejen pozitivní, ale i negativní reakce. A my všem za ně děkujeme. Věříme, že moderní umění má být součástí veřejného prostoru a má vyvolávat diskuze. Kdo ví, třeba se v ulicích Trutnova brzy objeví jiné dílo známých umělců a my se budeme těšit na zpětnou vazbu od našich občanů," uvedla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Více než třítunová bronzová socha je vysoká 3,8 metru, dlouhá 4,2 metru a široká přes 1,5 metru. Neobvyklé dílo David Černý zhotovil v roce 1990 a představuje originální připomínku událostí z roku 1989. Mnoho východních Němců v té době odcházelo na Západ a jejich dočasným azylem se stala budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Bylo jich přes čtyři tisíce a mnozí z nich tam po sobě zanechali své automobily značky Trabant.

