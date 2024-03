/VIDEOPROHLÍDKA/ Lékaři v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem budou od dubna operovat v nových sálech pro chirurgii a urologii. „Otevření nových operačních sálů znamená, že nemocnice má budoucnost. Přinese nesrovnatelně kvalitnější, komfortnější zázemí pro lékaře a pacienty. Umožní nám také rozšířit spektrum prováděných výkonů,“ vyzdvihl přínos moderního prostředí primář chirurgie Pavel Křenovský.

Výstavba operačních sálů trvala dva roky. Na investici za 97 milionů korun bez DPH se podílel společně s Královéhradeckým krajem největší místní zaměstnavatel Jiří Hlavatý. Majitel dvorské textilky Juta dotoval vybudování sálů 20 miliony korun a sehrál podstatnou roli v tom, aby se klíčovou stavbu podařilo uskutečnit.

„Výstavbu nových operačních sálů jsme připravovali od roku 2009. Fakt, že se to povedlo dotáhnout do zdárného konce, znamená pro nemocnici řešení existence. Kdo to tady zná, tak ví, v jakých podmínkách probíhaly operace. Nové sály přinášejí naprostou změnu. Je to jiné století. Otevřela se budoucnost pro nemocnici, aby mohla poskytovat péči pacientům,“ oddechl si ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové Miroslav Vávra.

Podle krajského radního Zdeňka Finka je vznik nových operačních sálů nezbytným krokem pro zachování akutní péče v královédvorské nemocnici. Ročně nemocnice provede zhruba 1500 operačních zákroků, přitom poslední větší úprava operačních sálů proběhla v roce 1982.

Zůstává součástí krajského holdingu

Kraj s dvorskou nemocnicí nadále počítá, zůstává ve vlastnictví krajského zdravotnického holdingu.

„Touto investicí dáváme najevo, že nemocnice ve Dvoře Králové je nedílnou součástí zdravotní sítě Královéhradeckého kraje,“ ujistil hejtman Martin Červíček.

„Martin Červíček je třetím hejtmanem, se kterým jsme jednali a snažili se prosadit stavbu operačních sálů. Máme radost, že se to podařilo. Pro nás, jako největšího zaměstnavatele s 1500 pracovníky, bylo důležité udržet ve městě nemocnici,“ uvedl majitel Juty Jiří Hlavatý. „Dělám to proto, že žiji celý život ve Dvoře Králové a s nemocnicí se píše budoucnost města,“ vysvětlil Hlavatý, proč přispěl vysokou částkou na výstavbu operačních sálů. Dříve podpořil 10 miliony korun i vybudování laboratoří.

Martin Červíček řekl, že vyřešit nevyhovující a neudržitelný stav v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem pro něj bylo prioritou od nástupu do funkce hejtmana. „Jsem proto velmi rád, že se namísto dalších slibů a oddalování důležité investice podařilo najít shodu a začít královédvorskou nemocnici rozvíjet. Stavbu jsme zahájili na jaře 2022 i díky finančnímu přispění Jiřího Hlavatého a nyní otevíráme dva moderní, zbrusu nové operační sály včetně potřebného zázemí. Konečně tak nahradíme původní prostory, které přes 40 let bez větších úprav sloužily chirurgii a urologii,“ prohlásil hejtman.

Moderní vybavení

Stavba přišla na více než 76 milionů korun bez DPH. Dalších přibližně 21 milionů korun bez DPH kraj vydal za zdravotnické a další vybavení interiéru s moderními operačními stoly a nástroji.

Operační sály vznikly v nástavbě budovy stávajících laboratoří, kterou s hlavní budovou propojil nadzemní spojovací krček. Ve druhém nadzemním podlaží se vedle sálů nachází také prostory sterilizace a provozní zázemí. Třetí podlaží slouží pro technické zázemí provozu. V rámci investice vznikla také účelová komunikace včetně nového sjezdu, parkovací stání či trafostanice, která je potřebná kvůli navýšení elektrického příkonu.

„Dosavadní umístění operačních sálů nesplňovalo hygienické požadavky, jelikož neumožňovalo oddělit sály od otevřeného lůžkového oddělení. Nové operační sály tak klientům nemocnice zajistí bezpečnou a moderní péči na úrovni 21. století. Pro jejich provoz jsme pořídili dva moderní operační stoly. Sály také disponují laparoskopickou věží vybavenou přístrojovými jednotkami s nástroji, které lékařům umožní proniknout do těla z drobného řezu, což pro pacienty znamená kratší dobu léčení a daleko menší zátěž pro organismus,“ upřesnil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT.

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru interním, chirurgickém a urologickém, následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Od roku 2009 je jejím jediným vlastníkem kraj prostřednictvím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.