Trutnovsko - Od 14. prosince se může klidně stát, že člověk, který byl nějaký čas zvyklý na pravidelný spoj, bude na autobusové zastávce čekat o něco déle nebo si bude muset zvyknout na jiný termín. Prosincové změny jízdních řádů v autobusové dopravě na Trutnovsku s sebou přináší řadu novinek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Šárka Vavříková

Kraj například vyhověl žádosti Základní školy v Dubenci a přizpůsobil tak odpolední dopravu potřebám dětí, které dojíždějí. „Aby změnami nedošlo k souběhu jiných linek, přetrasovalo naše oddělení dopravní obslužnosti spoje s odjezdem ze Dvora Králové nad Labem, který jel původně v 15.25. Nyní pojede v 15:45 a nově pojede do Dubence přes Hřibojedy, čímž vzniká nové odpolední spojení v úseku Dvůr Králové – Libotov – Hřibojedy – Malé Hřibojedy – Dubenec," informoval náměstek hejtmana a radní pro dopravu Karel Janeček.

Změn v jízdních řádech je však na Trutnovsku mnohem více a mnohdy povedou i ke spokojenosti milovníků zimních radovánek. Například během zimní sezony bude vlakové spojení mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou.

Kraj upravil rozvrhl řádů a přidal nové spoje

Skibusové linky spojující Černý Dů, Janské Lázně, Svobodu nad Úpou a Pec pod Sněžkou budou nově moci přepravovat všechny cestující. Na těchto linkách je přeprava zdarma. Z tohoto důvodu bude v termínu 20. 12. 2014 – 22. 3. 2015 omezen spoj Pec pod Sněžkou – Svoboda nad Úpou – Vrchlabí.

Nově bude zajištěno během zimní sezóny denní spojení v 7:40 z Trutnova vlakem do Svobody nad Úpou a dále autobusem na Pomezní Boudy. Tento spoj pojede také na Silvestra. Dále pak bude v provozu denně i spoj s odjezdem v 8:40 z Pomezních Bud do Pece pod Sněžkou .

Spoj s odjezdem ve 14:10 z Trutnova přes Suchovršice do Úpice (a dále do Hajnice) je opožděn o 10 minut z důvodu zrušení dálkového spoje ve 14:30 z Trutnova do Rychnova nad Kněžnou.

Z důvodu lepšího rozložení spojů mezi Trutnovem a Dvorem Králové bude spoj v 9:15 z Trutnova uspíšen o 10 minut na odjezdu a nově obslouží Hajnici, kam naopak nezajede s v 9:35 z Trutnova do Jaroměře.

Z důvodu nedostatečného využití nebude v pátek zajíždět do Hajnice spoj ve 14:05 z Dvora Králové, celý týden bude veden přímou trasou přes Střítěž. Nedělní spoj s odjezdem v 15:30 ze Dvora Králové do Trutnova bude z důvodu nízkého využití dopravcem zrušen.

Spoj ve 4:50 z Vrchlabí do Dvora Králové bude nově veden přes Lánov, nikoliv přes Kunčice a Klášterskou Lhotu, odkud nebyl pravidelně využíván. Všechny víkendové spoje linky Jaroměř – Dvůr Králové – Trutnov budou nově vedeny v Jaroměři přes centrum (zastávky Tanex a aut.st.) a nově také obslouží obec Hořenice. Hořenice a centrum Jaroměře tak získá nové spojení k rychlíkovým spojům směr Liberec, Hradec Králové a Praha.