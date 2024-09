Prostředky na výstavbu by měl kraj uvolnit postupně v letech 2025 a 2026. „Parkovací dům vyřeší problém s nedostatkem parkovacích míst v blízkosti nemocnice a klientům i zaměstnancům nemocnice usnadní cestování do nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

„Předpoklad zahájení výstavby je v prvním čtvrtletí roku 2025 s tím, že stavební práce by měly trvat 16 měsíců. Stavba by měla vyjít na 246 milionů korun bez DPH. Jedná se ale o předběžný odhad, který upřesní až prováděcí dokumentace a položkový rozpočet a v neposlední řadě také veřejná soutěž na stavební práce,“ upřesnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za investice, inovace a IT.

Parkovací dům v areálu trutnovské nemocnice bude mít 275 míst. Počítá se také s parkováním pro imobilní osoby i pro elektro vozy. Půjde o šestipodlažní železobetonovou konstrukci.

Vybudování parkovacího domu, který bude první v Trutnově, vítá i město. „Aktivně jsem se snažil, aby myšlenka parkovacího domu mezi ostatními projekty připravovanými pro trutnovskou nemocnici nezapadla. Věřím, že dostatek parkovacích míst v areálu nemocnice bude velkým benefitem zejména pro zdravotnický personál. Současně se uvolní relativně velké množství veřejných parkovacích míst v této části města,“ reagoval na pondělní rozhodnutí krajského zastupitelstva starosta Trutnova Michal Rosa.

Kraj momentálně buduje v trutnovské nemocnici nový zdravotnický objekt. Pod internou vzniká třípodlažní pavilon laboratoří, ambulantní rehabilitace, hematologie a transfuzní stanice. Kraj loni v létě zastavil stavební práce, protože nesouhlasil se zvýšením ceny ze strany tehdejšího dodavatele a vypsal nový tendr. Dělníci se vrátili na stavbu letos v březnu. Výstavbu dokončuje sdružení stavebních firem BAK a Geosan Group. Královéhradecký kraj za to zaplatí 169 milionů korun bez DPH.

Královéhradecký kraj zároveň připravuje projekt výstavby další nové budovy - urgentního příjmu. „Investice do zdravotnictví jsou naší prioritou, a proto do každé naší oblastní nemocnice plánujeme investovat v součtu okolo jedné miliardy korun,“ dodal hejtman Červíček.

Mohlo by vás také zajímat: Na kruhovém objezdu v Trutnově jsou obří jízdní kola od sochařky Psotkové