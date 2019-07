Kombinace extrémních veder a úbytku dešťových srážek v posledních letech razantně ovlivnila zásoby spodních vod v celém Královéhradeckém kraji. Nejhorší situace v kraji je podle hydrologů v takzvané Urbanické pánvi – mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou. Spodních vod je rok od roku méně a jejich deficit v tuto chvíli nemůže dohnat v podstatě žádný déšť: jednak se z rozehřáté země rychle odpařuje, jednak neprostoupí vysušenou a ztvrdlou půdou tam, kam má. V tuto chvíli je to ovšem teorie – například na Hradecku už nepršelo několik týdnů.

Důsledky sucha nejvíc trpí lidé, kteří spoléhají na vodu z vlastních studní. Zásoby z nich zmizely nebo postupně mizí.

Podobně jsou na tom obce, jejichž veřejný vodovod spoléhá na stejný zdroj. Právě tam se museli postavit k obecní žízni čelem a užívání pitné vody z veřejných vodovodů regulovat. Na Rychnovsku a Jičínsku aktuálně platí v několika obcích zákaz napouštět bazény nebo mýt auta.

Například devítitisícové Hořice na Jičínsku nemají dostatek pitné vody kvůli rekonstrukci jedné ze dvou úpraven. Vodoprávní úřad proto obyvatelům zakázal vyhláškou používání pitné vody na napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů. Pitná voda se smí využívat pouze na pití, vaření a osobní hygienu. Zákaz platí do 19. září. Omezení se týká nejen Hořic, ale také okolních obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dachovy, Březovice, Doubrava a Libonice.

V současné době totiž funguje pouze úpravna v Březovicích, jejíž zdroje nestačí napojit žíznivé Hořicko.

S nedostatkem pitné vody se na Hořicku potýká obec Doubrava. Vodohospodáři zásobují tamní vodojem vodou z cisteren. A vody je málo i ve Veselí. Radnice proto zakázala její odběr pro jiné účely, než pití, vaření a osobní hygienu. Zákaz platí pro zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť až do odvolání.

„Lidé ho porušují, žalují na sebe, ale dosvědčit nic nechtějí,“ konstatuje starosta Vysokého Veselí na Jičínsku Luboš Holman.

Vodojem ve Vysokém Veselí musí nyní doplňovat cisterna, která zaváží vodu z nedaleké Sběře. Odtud bude také posílen vysokoveselský vodovod, a to vodou z královéhradecké vodárny. „Počítáme, že napojení začneme budovat na podzim a hotové bude do jara,“ doufá ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín Richard Smutný ve vyřešení nedostatku vody pro Veselí. „Může dojít k technické závadě, jinak na Jičínsku zatím nehrozí jiné omezení v čerpání pitné vody,“ reaguje Smutný na otázku zásobování pitnou vodou.

Rychnovsko

Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vydala až do odvolání obec Bartošovice v Orlických horách. Vzhledem k nedostatečnému množství vody ve zdroji se zákaz vztahuje i na mytí aut a jiné plýtvání pitnou vodou z obecního vodovodu. „Pokud nedojde k výraznému poklesu spotřeby, budeme nuceni přistoupit k přerušování dodávky vody v nočních hodinách, což může způsobovat kolísání tlaku, zakalení vody a zanášení domácích spotřebičů. Přítok z pramenišť pitné vody do zdroje je z důvodu dlouhotrvajícího srážkového deficitu méně vydatný. V horizontu dvou týdnů posílíme zdroj vody o nátok ze staré vodárny, což by mělo situaci zlepšit,“ informoval starosta Luboš Tylš.