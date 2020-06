Nezvykle turbulentní časy zažívá v posledních týdnech krajský úřad. Čím blíž jsou podzimní volby, tím hlasitěji o sobě dávají vědět jednotlivé politické strany. Není se čemu divit, protože koalici tvoří na kraji v tomto volebním období hned pět politických seskupení a všichni budou chtít za čtyři měsíce své nynější partnery ve volbách porazit. A vyhrát bude chtít i nejsilnější opoziční strana hnutí ANO, které v posledních týdnech sílí s kritikou vládnoucí koalice.

Mluvčí kraje rozesílal tiskové zprávy ODS

Olej do už tak rozbouřené krajské politické scény nyní přilily na první pohled dvě obyčejné tiskové zprávy ODS z Nového Města nad Metují. Ze svého soukromého mailu je totiž poslal zaměstnanec tiskového oddělení Královéhradeckého kraje Jiří Klemt. Novinářům je rozeslal vždy v pondělí ráno v době, kdy by měl pracovat pro krajský úřad. V tiskové zprávě navíc uvedl jako kontakt své pracovní číslo z krajského úřadu. Zatímco někteří to považují za nevědomou chybu, jiní v tom vidí střet zájmů. "Obtížně se to komentuje, je to spíš otázka na ODS. Nevnímám to ale jako nějaký zlý úmysl, jak poškodit kraj, ale spíš jako chybu a nešikovnost," řekl Deníku hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). To opoziční zastupitelka Monika Štayrová (ANO) šla s kritikou úředníka dál. "Rozhodně to jako střet zájmů působí. Na úřadě i v ODS by si měli udělat pořádek, takové věci se nedělají. Možná by se měli také zamyslet nad tím, jestli je pan Klemt dostatečně pracovně vytížen, když má čas posílat tiskové zprávy ODS," uvedla Štayrová.

Podle expertky na PR Evy Fruhwirtové je tento případ výrazem velké profesní nezkušenosti. "Konflikt vidím už v tom, že tiskový mluvčí je předsedou jedné z buněk politické strany. Na různých městech a krajích existuje kodex komunikace, který něco takového vylučuje. Řešila jsem podobné případy několikrát a většinou to bylo tak, že ten člověk na pozici tiskového mluvčího samosprávy se musel rozhodnout, kterou z těch rolí chce zastávat," vysvětlila odbornice, která PR vyučuje.

Mluvčí střet odmítá

Jiří Klemt je předsedou novoměstské ODS a zároveň člen oblastní rady ODS v Náchodě. Tu vede jeden z jeho nadřízených na kraji - první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS). Klemt ale kritiku na konflikt obou rolí odmítá. "Já v tom střet zájmů nevidím. Mám jasné stanovisko zaměstnavatele, které mi říká pohybuj se v těchto intencích a já postupuji dle platných předpisů," řekl Deníku sám Klemt. Chybou podle něj bylo pouze to, že přehlédl špatné telefonní číslo. Veškeré materiály, které pondělky odesílal, prý připravoval dříve mimo svou pracovní dobu. Vyloučil také svou kandidaturu v podzimních krajských volbách.

Že politická činnost není pro úředníky ani tiskové oddělení na kraji zakázána, potvrdila i ředitelka úřadu Ivana Křečková. Po dotazech Deníku prý Klemt svou chybu napravil. "Byl upozorněn na dodržování pracovní doby a využívání služebních prostředků. Pracovní číslo obratem nechal smazat a za svou chybu se omluvil,“ potvrdila Křečková.