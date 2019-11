Nebylo to náměstí Krakonošovo, ale Gottwaldovo. „U kašny se 20. listopadu sešlo 38 občanů, příznivců Charty 77 a nezávislých iniciativ. Projev solidarity s bouřící Prahou ukončili po zásahu Bezpečnosti průvodem s hořícími svíčkami kolem náměstí a zpěvem státní hymny,“ uvedl slavný trutnovský kronikář Antonín Just v Knize Trutnov známý neznámý.

A demonstrantů každý den přibývalo. Nejen z Trutnova samotného, ale z mnoha obcí okolních. Krakonoš na kašně třímal československou vlajku a vedle se střídali řečníci.

V pondělí 27. listopadu se prostor zaplnil účastníky generální stávky, 10. prosince se v Trutnově za účasti 8 tisíc lidí poprvé slavil Den lidských práv. „A tečkou za převratnými událostmi konce roku 1989 byla návštěva prezidenta Václava Havla v Trutnově 27. ledna 1990. Z balkónu radnice, kde se zapsal do kroniky města, promluvil k dvaceti pěti tisícům občanů,“ napsal Antonín Just ve své knize.

BYLO TO ZKRÁTKA COOL

Na tehdejší události zavzpomínal přímý účastník Jan Bercha. "V pátek 17. listopadu 1989 jsem cestoval ze školy v Trutnově do Prahy. Týden nato byl plný zmatků v hlavách učitelů, co že se to vlastně děje. Většina zažila nadšení a zklamání Pražského jara a snažila se, aby se studenti nedostali do průšvihu. Zanedlouho začali lidé v Trutnově být živeni nadějemi lepších zítřků a všude panovala všeobecná euforie," líčil tehdejší atmosféru.

Jan Bercha se také aktivně zapojil do listopadového dění. "Stal jsem se „spojkou“ a jezdil mezi Prahou a Trutnovem s tiskovinami a zprávami, kterých se mimo Prahu nedostávalo. Jako šestnáctiletý student jsem se ometal v Občanském fóru v Trutnově a připadal si jako sám Robespierre. Stýkal jsem se s představiteli převratu a bylo to zkrátka cool," popisoval Bercha a ještě doplnil: "Hospodářský model ČSSR, jediné z ÚV KSČ vedené firmy, řízeně zbankrotoval za pomoci všech užitečných idiotů a metamorfoval v exploatační oligarchii s politikou „po mně potopa“ se stejnými pašáky, kteří se zde angažovali před Sametovou revolucí."