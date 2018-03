Krakonošovým lyžníkům podmínky sedly. Zima, jak má být, lebedili si

Malá Úpa - Pravé zimní počasí, s teplotou deset pod nulou, silným větrem a vydatnou porcí sněhu, potkalo účastníky z Krkonoš, Hradce Králové i Frýdku-Místku při sobotním mítinku Krakonošovi lyžníci. Ve středisku Pomezky v Malé Úpě se dosyta vyřádili na historických lyžích a saních.

Oháknuti do dobových kostýmů jezdili elegantně, skákali ladně, i přesto, že někteří nasadili i bezmála sto let staré ski. Občas také skončili ponořeni v hlubokých závějích. Oproti současným moderním sjezdovkám totiž jízda na dobových lyžích s primitivním vázáním přináší svoje specifika.



„Noha nedrží tak pevně v řemíncích. Ty se nyní speciálně vyrábějí a prošívají syntetickým materiálem, ale stejně vypadávají. Tak to jistím na svých lyžích dalšími řemínky navíc,“ popisoval zkušený lyžař a tradiční účastník historických závodů Josef Vejnar z Víchové nad Jizerou. Lyže, na kterých jezdil v sobotu v Malé Úpě, koupil v bazaru ve Staré Pace. „Pocházejí z roku 1925. Jsou zvláštní tím, že jsem na nich zajel 2. místo v roce 2013, kdy jsme pořádali mítink Ve stopách mistrovské padesátky, sto let od závodu, při kterém zahynuli Hanč s Vrbatou,“ dodal Vejnar.



Lubomír Moupic z Hradce Králové vytáhl lyže po prarodičích. „Mám je schované na chalupě, jsou zhruba z třicátých let. Jak se na nich jezdí? Podívejte, jak jsem vyválenej,“ oprašoval z oblečení sníh.



Krakonošovy lyžníky absolvoval poprvé. „Dozvěděl jsem se o tom z Krkonošského deníku, když jsem byl na jarních prázdninách ve Špindlerově Mlýně. Nikdy jsem takové závody neabsolvoval, měl jsem z nich trochu obavy. Ale bylo to úžasné,“ pochvaloval si premiérovou účast. Ani víkendová prudká změna počasí mu na spokojenosti neubrala. „Podmínky byly skvělé. Zima, jak má být! Daleko lepší, než aby v březnu pršelo,“ měl jasno.



To Václava Aleše, který dorazil na Pomezky až z Frýdku-Místku, návrat mrazivého počasí překvapil. „ A to dost. Je mi strašná zima. Mám čtyři vrstvy, ale navrchu jen svetr a na rukách staré, pracovní rukavice,“ povídal v cíli poté, co projel slalomovou trať. Také pro něj šlo v sobotu o první start v závodě na historických lyžích. „Jezdím na starých kolech, tak jsem chtěl vyzkoušel i lyže. Sehnal jsem je v listopadu,“ řekl.



V Horní Malé Úpě pobýval od čtvrtka. „Dozvěděl jsem se, že takových akcí je v Krkonoších hodně, tak se přijedu zas podívat. Ať jako divák nebo závodník,“ naplánoval si návrat do nejvyšších českých hor.