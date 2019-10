"Lezl jsem po těžkých stezkách ve Vysokých Tatrách, i když teď na to nevypadám. Nejsem lyžař, svůj lyžařský výcvik jsem skončil u pluhu. Sem do Vysokého jezdím rád, protože je zde na hory krásný výhled. Poprvé jsem tu byl s představením Maryša a byl jsem naprosto nadšenej," řekl.

Na besedě Tomáš Töpfer rozesmál všechny diváky svými příběhy, vyprávěl historky z dětství a DAMU, nechyběly ani anekdoty. Nečekaným překvapením se stal herec Martin Písařík, který besedu proložil zpěvem a hrou na kytaru.

Slavnostní zahájení se neslo v duchu dobré nálady. Úvodní slovo měla Svatava Hejralová, ředitelka přípravného výboru přehlídky, vystoupily děti v krojích, nechyběla živá hudba, program zpestřily mažoretky. Hned v pátek večer vstoupili na jeviště vysočtí herci s hrou známého scénaristy Petra Pýchy Republiku za koně a fotbal. V průběhu týdne se na prknech divadla vystřídá 7 divadelních souborů z různých koutů republiky, které uspěly v regionálních kolech.

V sobotu těsně před večerním představením Naši vaši furianti byla k výročí přehlídky pokřtěna pamětní mince, film a také kniha To pravé místo pro divadlo. Na křest dohlíželi Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, starostka Vysokého Lucie Vaverková Strnádková a Krakonoš. Autorkou je Jana Fričová, tisková mluvčí Krakonošovy divadelní přehlídky. Kniha čtenáře zavede do zákoutí divadla prostřednictvím fotografií a seznámí s historií a průběhem přehlídek.

Jak vypadá běžný přehlídkový den, přiblížila Jana Fričová: "V půl desáté ráno začíná rozborový seminář, kde se hodnotí vystoupení divadelního spolku z předešlého dne, následuje loučení s tímto souborem. Poté my organizátoři odcházíme na schůzi přípravného výboru. V jednu hodinu odpoledne tu jako letošní novinku máme videokavárnu, kde se promítají historické dokumenty. Ve tři hodiny probíhá každý den před divadlem vítání nového souboru, večer je soutěžní představení, poté seminář a porada poroty."

Návštěvníci přehlídky mohou zavítat i do vysockého muzea, kde je umístěna expozice o divadle. Kdo by měl zájem, může se zúčastnit společenského večera asi půl hodiny po představení v Bowling baru a popovídat si se souborem, který ten večer účinkoval. Krakonošova divadelní přehlídka potrvá až do 19. října, kdy bude slavnostně vyhlášen nejúspěšnější soubor.

Kateřina Ryšavá