Král ze zámku dostal injekci

Vrchlabí - Zámku ve Vrchlabí vládne od roku 1998 Jan Sobotka. A bude dál. Volební král se svým sdružením nezávislých kandidátů Zvon vylepšil rekordní čísla a drtivými 60,23 procenty získal panování nad městem na další čtyři roky.

Dominantní výsledek jim paradoxně přinesl o jeden mandát méně, protože ve městě kandidovaly pouze tři subjekty. Zvon získal 13 mandátů, Volba pro město (20,11 procent hlasů) a Vrchlabí do toho (19,65) po čtyřech. Ve Vrchlabí přišlo volit 41,83 procent lidí, před čtyřmi roky jich volilo 42,39 procent.

ZVON ve volbách2006: 32,60%

2010: 35,77%

2014: 55,19%

2018: 60,23%

„Jsem strašně rád za takový výsledek, který je dokonce ještě lepší než před čtyřmi lety, byť nám nakonec přinesl o jeden mandát méně v zastupitelstvu. Pořád nám to však uchovalo většinu, což nám dává možnost rozhodnout, co dál,“ reagoval na výsledky komunálních voleb Jan Sobotka, jemuž letošní rok přinesl také drtivé vítězství v senátních volbách. Unikátních 60 procent hlasů, získaných od voličů, přijal s pokorou. „Považuji to za neuvěřitelné. Nikdy jsem nevěřil, že se podaří takový výsledek. Před volbami jsem se držel při zdi, očekával jsem výsledek kolem 40 procent, padesát bych považoval za vynikající úspěch. Pětapadesát procent z minulých komunálních voleb jsem bral jako nenormální, nepřekonatelný výsledek, který nebudeme schopni nikdy překonat,“ přiznal.



„Děkujeme voličům. Myslím, že se zúročila naše práce ve vedení města, snaha ho rozvíjet a posunout dopředu,“ dodal. Velká podpora občanů města ho nabila novou energií, se kterou se pustí do šestého volebního období. „Beru to jako závazek a motivaci, injekci a životabudič do další práce,“ řekl.

Podle Sobotky Zvon osloví ke spolupráci Volbu pro město, což bude znamenat pokračování současné sestavy ve vedení města (místostarostové Plašil z VPM a Vávra ze Zvonu) i na další čtyři roky. „Volbu pro město určitě oslovíme s nabídkou spolupráce, vnímáme personální kvalitu v jejich řadách. Ale spolupracovat chceme také s novým hnutím Vrchlabí do toho!, které bude mít v zastupitelstvu čtyři mandáty,“ upřesnil situaci.



Termín ustavující schůze nového zastupitelstva se rýsuje ve Vrchlabí kolem 30. října, prvním krokem nové sestavy bude programové prohlášení. „Naučili jsme se ho dělat v posledních obdobích. Je to de facto přetavení volebního programu do praxe. Chceme nastavit koncepci na další období, naplánovat rozpočty, priority a investiční akce na příští čtyři roky, do kterých nám lidé dali důvěru,“ vysvětlil Jan Sobotka.