Před třemi týdny jsme převzali od církve kostel sv. Jana Nepomuckého. Trvalo to rok a půl, teď už je náš. V kostele je vlhko, jsou tam mizerné podlahy. Jejich oprava bude prioritou. V kostele jsme měli vánoční bohoslužbu, chtěli bychom pořádat koncerty a více ho otevřít veřejnosti. Loni jsme prodali zděnou budovu bývalé celnice realitní kanceláři, která tam chce vybudovat obytný dům. To kvitujeme. Pokud firma bude investovat do opravy objektu a budou tam bydlet lidi, je to pro nás dobře. Letošní vysokou investicí za 3 miliony korun bude oprava na hřbitově, kde drátěné pletivo nahradíme cihlovou zdí. Vznikne tak důstojnější prostředí.

Jak vypadá situace s vlakovým nádražím? Dají se předpokládat změny poté, co nevyužívanou regionální trať Královec - Žacléř odkoupil od Správy železnic nový vlastník?

Měli jsme zájem získat od Správy železnic budovu vlakového nádraží. Absolvovali jsme jednání, situaci ale zkomplikovala skutečnost, že bychom museli zaplatit 750 tisíc korun za přesunutí elektrických sítí. To by ve spojení s nutnou rekonstrukcí nádražní budovy znamenalo miliony korun, které nemáme. Záměru převzít nádraží a postarat se o něj se ale nevzdávám. Nelíbí se mi stav, v jakém je. Je mi líto, že kdysi pěkné nádraží teď vypadá jako ve strašidelném filmu. Vítáme, že regionální železniční trať Královec - Žacléř odkoupil nový vlastník, který ji plánuje využít pro turistické účely. To by se dalo propojit a přilákat turisty i do Královce.

