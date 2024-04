Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) nově využívají pro komunikaci v nouzových situacích tzv. Portál bezpečí, díky němuž lze telefonický hovor rozšířit o lokalizaci volajícího, chatovou komunikaci a přenos obrazu z místa události pomocí webové aplikace. Portál je navázán také na aplikaci Záchranka a umožňuje tak předání dat mezi Zdravotnickou záchrannou službou a městskou policií.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Díky jednorázovému souhlasu můžeme jednoduše využít funkcí chytrého mobilního telefonu člověka,který se ocitl v tísni a zavolal nám. Jde zejména o sdílení polohy a funkce fotoaparátu. Díky tomu taklze například přesně lokalizovat volajícího, ať už jde o občana Dvora Králové nad Labem neboo návštěvníka, který město a jeho okolí tak dobře nezná a potřebuje pomoci,“ popisuje Jan Štípek,ředitel MPDK. Použití služby je omezeno na volající, kteří mají tzv. chytrý telefon s datovým tarifem.

Jak podotýká Jan Štípek, královédvorští strážníci si od využívání této služby slibují především zrychlenípomoci občanům, kteří to potřebují. „A to nejen pomocí jejich lokalizace, ale i možností sledování pohybuvolajícího a také videohovoru, díky kterému můžeme poskytnout okamžitou vzdálenou pomoc nebopřípadně pořídit důkazní materiál. Systém umožňuje i automatický překlad, což odbourá jazykovoubarieru mezi strážníky a cizinci v našem městě,“ vysvětluje.

Díky zapojení do Portálu bezpečí může MPDK efektivněji komunikovat také s dalšími složkamiIntegrovaného záchranného systému nebo s okolními městskými policiemi. „Za jeden z hlavních benefitůvšak považuji to, že budeme moci volajícímu občanovi alespoň vzdáleně pomoci a překlenout dobu dopříjezdu hlídek městské policie nebo složek IZS, a to zejména v případech, kdy jde o čas,“ dodává JanŠtípek.