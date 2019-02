Dvůr Králové – Místní akční skupina Královédvorsko pořádá dnes od 16.20 hodin další veřejné jednání, které se uskuteční opět v salonku hotelu Safari místní zoo.

Akční skupina Královédvorsko | Foto: Archiv

„Na setkání podrobně vyhodnotíme výsledky a náměty z prvního jednání a také z dotazníkového šetření ze všech obcí Královédvorska i z celého věkového spektra občanů. Vytvoříme tzv. SWOT analýzu. Budeme hledat silné a slabé stránky regionu, jeho příležitosti a hrozby. Věříme, že se již také začnou formovat pracovní skupiny pro řešení konkrétních témat," vysvětlili Jan Holan a Lenka Křížová z MAS Královédvorsko.

Poprvé se také setkaly pracovní skupiny, aby řešily tvorbu Integrované strategie území Královédvorska. „Zúčastnilo se asi 25 občanů, kteří svůj zájem o spolupráci vyjádřili v říjnovém dotazníkovém šetření. Na základě výsledků prvního veřejného jednání a debaty na místě bylo vybráno 12 hlavních okruhů, kterými by se měly budoucí pracovní skupiny zabývat. Účastníci se rozdělili do 5 pracovních skupin a tvořili plány do roku 2020.

„Již se také rodily první nápady na konkrétní kroky, které by bylo potřeba k dosažení vizí učinit. Jejich přesnější definice si však vyžádá pomoc odborníků na danou problematiku," doplnil Jan Holan. Například v oblasti cestovního ruchu se rýsují zajímavé možnosti spolupráce mezi městem a zoo.