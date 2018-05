Královédvorský safari park má největší volavku na světě

Dvůr Králové nad Labem - Návštěvníci Safari Parku Dvůr Králové se mohou těšit na nová lákadla. Pracovníci zahrady si z Plzně přivezli dvě volavky obrovské, jediné živočichy svého druhu ve střední Evropě. Největší druh volavky dorůstá výšky až 150 centimetrů, díky jejich velikosti se jim říká také volavka goliáš.

„Samec se samicí k nám dorazili na podzim loňského roku a zimu strávili v zázemí. Teprve nyní nám počasí dovolilo přemístit je do venkovní voliéry v návštěvnické části zahrady. Tu obývají společně s pelikány a nesyty,“ říká zoolog Michal Podhrázský.



Safari park bude chtít do budoucna odchovat mláďata, což se v předchozím plzeňském působišti páru nepovedlo. Měl opakovaně jen neoplozená vejce. „Pokud se situace nezmění, budeme se snažit o výměnu samce,“ dodává zoolog.



Volavky obrovské vyhledávají vodní plochy, kde loví žáby, ryby, kraby nebo i hmyz. V přírodě se nejčastěji vyskytují na březích řek, jezer nebo močálů, a to především v Africe jižně od Sahary. Kromě volavek obrovských chová safari park volavky proměnlivé, rusohlavé a stříbřité. Ty jsou k vidění ve voliérách nebo v Ptačím světě. Na safari hnízdí volně žijící volavky popelavé.