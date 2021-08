Matka se o potomky zkušeně stará a jejich vývoj probíhá zcela dle předpokladů. Khalila porodila tři mladé, jedno však přišlo na svět s rozštěpem patra, který je neslučitelný se životem. Malí lvi nyní váží kolem tří a půl kilogramu, již vidí a pomalu se plazí, ale takřka veškerý čas tráví v porodním boxu pavilonu lvů přiléhajícímu ke Lvímu safari.

Khalilu s mláďaty nyní není možné vidět. Zoologové předpokládají, že se veřejnosti ukážou v září. Zbytek smečky je normálně k vidění během projížděk Afrika truckem či vlastním autem, případně z vyhlídek na Lví safari.

Zdroj: SPDK/ Simona Jiřičková

Lev berberský, kterého chová Safari Park Dvůr Králové, už z volné přírody zcela vymizel. V minulosti obýval tento velký poddruh lva pustinného severní Afriku. Právě tam, ve zvěřinci marockého krále, přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad. Chov lva berberského v licencovaných zoologických zahradách se řídí doporučeními koordinátora Evropského záchovného programu (EEP), který doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny nebo umisťování mláďat či případná managementová opatření chovu, vedoucí k co nejvyšší genetické pestrosti populace lvů berberských v lidské péči. Právě tyto kroky jsou zásadní pro přežití druhu do budoucnosti.