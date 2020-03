Zamknuté dveře překvapily v pondělí ráno některé pacienty, kteří se vydali za svými praktickými lékaři. Ti kvůli nedostatku ochranných pomůcek na doporučení Sdružení praktických lékařů (SPL) zavedli ve svých ordinacích nouzový režim. Bez adekvátních ochranných prostředků jsou totiž sami vystavení extrémnímu riziku nákazy koronavirem.

Bez respirátorů mají lékaři radši zavřít

SPL proto doporučilo praktikům ordinovat pouze za pomoci respirátorů, zkrátit ordinační dobu, zavřít čekárny a pacienty vpouštět do ordinací pouze po předchozí domluvě.

Pokud ochranné pomůcky lékařům dojdou, radí jim SPL ordinaci pro pacienty uzavřít a poskytovat konzultace jen pomocí telefonu nebo emailu.

Na nouzový režim od pondělní najely prakticky všechny ordinace v kraji. Platí to i o hradecké ordinaci dětské lékařky Evženie Bartoňové. "Přes opakovaná mediální prohlášení není v současné chvíli naše ordinace dostatečně vybavena osobními ochrannými prostředky," vysvětluje svým pacientům, proč k nouzovému provozu přistoupila.

Během včerejšího dopoledne tak po důkladné dezinfekci ordinace přijímala na preventivní prohlídky děti do dvou let a také všechny, kteří měli naplánované očkování. To podle stanoviska lékařů není vhodné odkládat. Zbytek objednaných pacientů odřekla nebo přeobjednala.

Odpoledne pak měla vyhrazené pro pacienty s akutními potížemi. Ti se však na návštěvě museli s lékařkou předem domluvit. "Pacienti s příznaky infekce dýchacích cest by měli zůstat doma a kontaktovat nás telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov by měli tito lidé mít nasazenu jednorázovou roušku nebo alespoň šátek nebo šálu kolem úst," radí Bartoňová.

Respirátorů je málo

Fungovat včera aspoň v tomto režimu umožnily Bartoňové dva respirátory, které do ordinace dostala koncem minulého týdne. "Jenže jde o jednorázovou pomůcku. V podstatě to je pro mě a sestřičku na jeden pracovní den a zprávy o žádné další dodávce respirátorů nemám. Až mi dojdou respirátory mám podle SPL jen telefonovat," říká dětská lékařka.

Fungování ordinace je tak už dnes s velkým otazníkem. V ordinaci kromě respirátorů postrádají i roušky pro pacienty nebo dezinfekci.

Podobně reagují i další ordinace nejen pediatrů, ale i praktických lékařů pro dospělé. "Provoz ordinací je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků, proto ordinace fungují v nouzovém režimu. Prosíme, lékaře navštivte výhradně po telefonické domluvě," informuje své pacienty například celorepubliková síť praktických lékařů MediClinic, pod kterou v Královéhradeckém kraji spadá celkem devět ordinací.

S nedostatkem ochranných prostředků podle Bartoňové nebojují praktičtí lékaři jen v Česku. "Mluvila jsem s kamarádkou, která pracuje jako lékařka v USA. Říkala mi, že jsou tam na tom stejně a taky nemají respirátory ani testy," krčí rameny pediatrička. Sama doufá, že potřebné respirátory dostane co nejdříve. Do té doby je připravená radit většině pacientů aspoň na dálku.