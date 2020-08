Autocamping Rozkoš na břehu Východočeského moře, jak se přehradní nádrži u České Skalice přezdívá, zažívá momentálně podle slov zástupce vedoucího kempu standardní situaci srovnatelnou s minulými roky. „Nyní je období nejlepších prázdninových termínů, takže chatky jsou prakticky vyprodané. S trochou štěstí se dá sehnat ubytování jen když někdo zruší rezervaci nebo se spokojí s chatičkou bez vody na jednu, dvě noci,“ říká Libor Macháček. „Bez problémů to je v případě stanových ploch, protože jsme velký kemp.“

Rozjezd sezony byl letos ve srovnání s minulými roky výrazně pomalejší. „Nemá cenu se bavit o jaru ani o červnu, ale i začátek léta byl rozjezd pomalejší. Svou roli v tom sehrálo i počasí které na přelomu června a července bylo deštivé,“ říká Macháček a přidává jeden letošní poznatek. „Více než v jiných letech výrazně přibylo karavanů a obytných automobilů. Zřejmě tito lidé jezdívali více do zahraničí a letos tráví dovolenou v tuzemsku,“ všímá si.

I v kempu na Stříbrném rybníku u Hradce Králové jsou chatky momentálně obsazené v plném stavu. „V nabídce ale máme velkou novinku našeho kempu, kterou jsou safari Tramp stany, v nichž jsou rozkládací postele s matrací, peřinou, polštářem a základním vybavením. O ty začíná být velký zájem,“ říká správce kempu Žaneta Rosikońová, a dodává, že hodně jezdí karavanistů i lidí, co spějí v automobilech. Proto je velký zájem i o karavanová stání se zdrojem elektřiny, kterých Stříbrňák nabízí kolem 60. „Zájem o ně mají i stanaři, kteří chtějí využívat elektrické připojení, proto je dobré zajistit si předem online rezervaci,“ doporučuje. Na rozdíl od Rozkoše měli na Stříbrňáku návštěvnicky silný už i červen. „Bylo to období, kdy vláda povolila karavanistům vyjet a byl to pro mnohé z nich první únik z domovů a byli rádi, že mohli být kdekoliv jinde než zavřeni doma,“ všimla si správkyně kempu, podle jejíchž slov je i začátek srpna hodně silný. „Zvládli bychom i více návštěvníků, ale nestěžujeme si.“

Chybí hosté z ciziny

Přestože v Dolcích na Trutnovsku mají prakticky všechny zděné domky, dřevěné finské chaty i mobilní domy naplněnou kapacitu, tak případné rekreanty bez rezervace recepční Jana Tommová nevyžene. „Určitě se vejdete, karavanová a stanová místa máme volná,“ říká, že výhodu mají ti, kteří si své bydlení přinesou s sebou. Letošním hitem podle ní jsou paddleboardy o něž je zvýšený zájem. I zde evidují zvýšený počet domácích návštěvníků s obytnými vozy. „Obytek a karavanů je oproti loňsku výrazně více. Lidé asi méně vyrážejí za hranice. To je vidět i na návštěvnících ze zahraničí, kterých je opravdu málo – vůbec se to nedá srovnat s minulými roky,“ dodává recepční Jana Tommová a chystá se odbavit právě přijíždějící návštěvníky.

Pecka? Obsazeno!

Jediný z oslovených kempů, který kvůli naprosté obsazenosti musí aktuálně odmítat případné zájemce, je Pecka na Jičínsku "Až do neděle máme úplně obsazeno včetně stanů a karavanů. Včera jsme vydávali stop stav a momentálně nejsme schopni přijímat," říká jednatel provozovatele Jaroslav Hudec. Rodinný kemp nabízí rozsáhlé sportovní zázemí a je vhodný i pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku. "Máme spoustu telefonátů denně a musíme odmítat i stanaře. Ten vysoký zájem přisuzuji tomu, že letos se Češi do zahraničí moc nehrnou," říká Hudec s tím, že Češi jednoznačně v kempu dominují - zahraniční klientela tvoří pouhé dvě až tři procenta.

Jiří Řezník