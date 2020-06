/FOTO/ Agentura CzechTourism zveřejnila statistiky návštěvnosti turistických cílů v České republice za rok 2019. V Královéhradeckém kraji byla znovu nejvyhledávanějším místem zoo ve Dvoře Králové. Který zámek v kraji byl navštěvovanější než Karlštejn a Valtice? Kolik lidí se vypravilo na hradeckou Bílou věž a na jakém místě figuruje mezi českými věžemi a rozhlednami? Kolik lidí se svezlo lanovkou na Sněžku a kolik na pražský Petřín?

Safari Park Dvůr Králové loni zaznamenal rekordní návštěvnost za posledních deset let a obhájil pozici nejvyhledávanějšího turistického cíle kraje. Novinkou sezony jsou otevřené výběhy gepardů, ve kterých můžou lidé pozorovat bratry Thomase a Toulouse. | Foto: Deník/ Michal Fanta

První Safari Park Dvůr Králové, druhá lanovka Sněžka, třetí Stezka korunami stromů Krkonoše. Takové jsou tři nejnavštěvovanější cíle, kam jezdili lidé na výlet v Královéhradeckém kraji v loňském roce. Do zoologické zahrady se loni přijelo podívat 542 tisíc lidí. Za posledních deset let to byla nejvyšší návštěvnost ve Dvoře Králové. V celkovém žebříčku turistických míst ČR figuruje dvorský safari park na 13. místě.