První etapa modernizace náchodské nemocnice za více než jeden a půl miliardy bude pokračovat i v příštím roce. Hotová by měla být v červenci příštího roku. Předání díla je pak naplánované na leden 2021.

I v letošním roce kraj pokračoval v nastaveném tempu rekonstrukcí silnic a mostů. Už čtvrtý rok po sobě do nich investoval více než miliardu korun. V roce 2019 se prostavělo celkem 1,12 miliardy. „Udržet výši investic do silnic nad úrovní jedné miliardy ročně musíme, ať už bude na krajském úřadě sedět kdokoliv. Padesát procent krajských silnic je stále v havarijním stavu,“ řekl k investicím do silnic první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

Celkem kraj v pomalu končícím roce zrekonstruoval či opravil 138 kilometrů silnic včetně 14 mostů. Jeden kilometr silnice stál v průměru 14 milionů korun.

V květnu se otevřel most ve Svinarech

Mezi nejvýznamnější realizované dopravní stavby patřily letos přeložka silnice z Robous do Valdic za 85 milionů, která bude pokračovat i v dalším roce, rekonstrukce částí silnic mezi Novým Bydžovem a Myštěvsí a mezi Prkenným Dolem a Královcem nebo rekonstrukce mostu v Novém Městě nad Metují. Za klíčovou dopravní stavbu pak náměstek pro oblast dopravy Martin Červíček považuje most ve Svinarech, který se otevřel letos v květnu. Celkem za nový most, který nahradil původní 111 let starý Most plukovníka Šrámka, zaplatil Královéhradecký kraj 80 milionů korun. Většinu ale už v předchozím roce. V krajském městě kromě toho investovalo letos hejtmanství více než 20 milionů korun do první etapy rekonstrukce silnice do Malšovy Lhoty. Nových silnic se v roce 2019 dočkali řidiči i v Palackého ulici v Chlumci nad Cidlinou, mezi Dolním Přímem a Stěžery, Staňkovou Lhotou a Sedlištěm, Starostínem a Broumovem nebo Hostinném a Rudníkem.

Rozpočet prošel bez problémů

O tom, jak budou pokračovat investice v příštím roce, výrazně napověděl tento týden schválený rozpočet pro rok 2020. Kraj plánuje hospodařit se schodkem 400 milionů korun. Důvodem je úvěr na dostavbu Oblastní nemocnice v Náchodě. „Dokončíme akci za miliardu a 650 milionů. A 400 milionů z této částky nám chybí. Takže si musíme vypůjčit,“ vysvětlil radní pro oblast financí Rudolf Cogan zvolený za Starosty a Východočechy. Podporu získal návrh rozpočtu i u většiny opozičních stran. „Jsem rád, že pro něj hlasovaly všechny kluby s výjimkou hnutí ANO. Rozpočet je výrazně orientovaný na investice,“ řekl k rozpočtu Cogan. Na investice by podle něj mělo jít v příštím roce až 30 procent výdajů. Ty by měly dosáhnout v roce 2020 5,4 miliardy korun. Příjmy jsou pak plánované ve výši 5 miliard – o půl miliardy vyšší než v letošním roce.

Investice v plánu:



V roce 2020 by měla začít stavba domova důchodců v Tmavém Dole za 125 milionů korun. Realizace je plánovaná na 17 měsíců, Půjde o největší investici v sociální oblasti. Dalších 70 milionů dá kraj na výstavbu domova důchodců v Borohrádku a 97 milionů na rekonstrukci bývalé ubytovny v Žacléři – i tam vznikne domov důchodců.



V plánu je také přístavba a rekonstrukce nemocnice v Rychnově nad Kněžnou za 380 milionů. V příštím roce by mělo přijít na řadu projektování, v roce 2021 má pak začít samotná realizace. Už na jaře se v rychnovské nemocnici počítá se zateplením a výměnou oken ve stávajícím pavilonu DIGIP. Přístavbu nového pavilonu plánuje i nemocnice v Jičíně.