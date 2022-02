Trutnov uvažuje o parkovacích domech a novém krytém bazénu

Vybudování parkovacího domu pro zaměstnance i pacienty naproti pavilonu interny v horní části areálu nemocnice a čtyřpatrové budovy urgentního příjmu u vjezdu z ulice Maxima Gorkého má přijít v letech 2024 - 2025. Nemocnice má v současné době k dispozici v areálu 80 parkovacích míst. Do práce dojíždí dvě třetiny zaměstnanců.

"Záměry se rozbíhají projektově, počítáme s nimi," ujistil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Dokončení projektu laboratoří vyjde kraj zhruba na 280 milionů korun, výstavba parkovacího domu a urgentního příjmu shodně kolem 160 milionů.

"V letech 2022 a 2023 dokončíme laboratoře. Co nejdříve chceme začít s parkovacím domem a urgentním příjmem. Pokud vše půjde skloubit, rádi bychom začali s jejich výstavbou na konci roku 2023. Reálně to spíš vidím na roky 2024-2025, kdy by mohly stavby probíhat. Záleží, kdy se nám podaří získat stavební povolení," uvedl hejtman.

Vizualizace nové budovy v trutnovské nemocnici, kterou budou využívat transfúzní a hematologické oddělení.Zdroj: Královéhradecký kraj

Na jaře začne v nemocnici bourání. "Demolice čeká budovu, kde kožní a plicní ambulance a bývalá biochemie byly v nevyhovujících podmínkách. Oddělení kožní a plicní by se měly stěhovat tento měsíc. V březnu bychom měli předat stanoviště, aby v průběhu jara mohla začít demolice. Výstavba nového objektu má trvat rok a půl až dva roky, přestěhuje se tam transfúzní a hematologické oddělení," upřesnil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

PARKOVACÍ DŮM BUDE PRO 300 AUT

Potvrzení o plánovaných investicích v trutnovské nemocnici přivítal starosta města Michal Rosa. "Jsem rád za tyto dobré zprávy pro Trutnov. Jedná se o investice 600 milionů během čtyř let. Pro Trutnov mají velký význam. Nemocnice se posune v péči o kus dál," řekl.

Dopravě v areálu a okolí nemocnice výrazně uleví nový parkovací dům pro tři stovky aut. Vyroste ve svahu naproti pavilonu interny. Bude sloužit jak pro zaměstnance špitálu, kterých má Trutnov 850, tak pro pacienty. "Zhruba dvě třetiny našich zaměstnanců bydlí mimo Trutnov a dojíždějí. V areálu máme 80 parkovacích míst pro zaměstnance a pacienty. Ve směně máme prakticky 400 lidí v denním režimu, prostory pro parkování jsou tak totálně poddimenzované," konstatoval ředitel nemocnice.

Podle starosty Trutnova Michala Rosy město navzdory informaci o stavbě parkovacího domu nadále počítá s rozšířením parkoviště u nemocnice vedle základní školy kpt. Jaroše. "Záměr rozšířit parkoviště u školy zůstává. Je to plocha určená k parkování a nabízí také přirozenější cestu, jak nemocnici navštívit, než projet areálem do parkovacího domu. Dvacet míst budeme chtít vyčlenit pro potřeby základní školy, abychom vyčistili její nádvoří, které nyní slouží pro parkování aut," objasnil Michal Rosa.

URGENTNÍ PŘÍJEM SJEDNOTÍ AMBULANCE

Podle Miroslava Procházky bude pro trutnovskou nemocnici mimořádným přínosem výstavba nového pavilonu urgentního příjmu, kam se přesunou také oddělení ARO a JIP. "Centralizace péče bude vysokým benefitem pro pacienty. Urgentní příjem je jednoznačný medicínský trend. Budova bude fungovat jako centrální příjem. Pacient přijde do jednoho místa, kde najde ambulance chirurgickou, ortopedickou, interní i neurologickou. Rovněž sanitky nebudou muset jezdit na čtyři různá místa," vysvětlil ředitel Oblastní nemocnice Trutnov.

Vizualizace nové budovy urgentního příjmu, která vznikne v trutnovské nemocnici.Zdroj: Královéhradecký kraj