Vítězem hlavního závodu pětičlenných družstev na 70 kilometrů se stal trutnovský tým Kasper - Swix. Vyhrál popáté v řadě. Letos se však na trofej napracoval nejvíc. Dlouho se díval na záda Rossignol Racing Teamu, který měl v sestavě i současného trenéra vodních slalomářů, juniorského mistra světa, medailistu ze Světových pohárů a loňského vítěze Dolomitenmanna Lukáše Kubričana.

„Bylo to strašně napínavé. V jednu chvíli jsme ztráceli až tři minuty. Předjeli jsme je až na poslední občerstvovací stanici deset kilometrů před cílem. Pořádně jsme je překvapili tím, že jsme se tam na rozdíl od nich vůbec nezastavovali a proletěli ji dál. To byl majstrštyk,“ označil klíčový moment krkonošského maratonu Petr Holub z Kasper - Swix Teamu.

O PATNÁCT MINUT RYCHLEJI NEŽ LONI

Oproti loňsku byli králové posledních pěti ročníků v cíli o patnáct minut rychleji, 70 km zvládli za 3:48,10 hod., o dvě minuty před Rossignol Racing Teamem. „Trať byla zmrzlá a rychlá,“ vysvětlil Holub. Vydatný páteční déšť vnesl mezi závodníky značné obavy. „Kdyby se jelo v počasí, jaké bylo v pátek, tak nevím, jak by to dopadlo. To by bylo peklo,“ věděl.

Vítězná sestava z minulého roku se měnila na poslední chvíli kvůli marodce. K Janu Fišnarovi, Petru Holubovi a Tomášovi Veberovi se nově přidali bývalý reprezentant v severské kombinaci a olympionik z Vrchlabí Ladislav Rygl a Matěj Kubina z Benecka. „Byla v tom náhoda. Chtěl jsem si vyzkoušet závod jednotlivců na 50 kilometrů, protože jsem na Krkonošské sedmdesátce dosud vždycky jel jen závod hlídek. Tak to zase nevyšlo,“ usmíval se v cíli Ladislav Rygl.

„S Petrem Holubem jsme byli domluvení, že je v tom nenechám, pokud by nastala kritická situace a někdo jim vypadl,“ upřesnil. „Láďa je osvědčenej kůň. Kamarád, který má vysokou výkonnost. Hodně nám pomohl. Nejvíce ve chvíli, kdy to jednomu z našeho týmu nejelo a podržel ho na laně,“ chválil Holub bývalého sdruženáře, který žije ve Vrchlabí. „Obával jsem se počasí, ale podmínky byly úžasné, trať nádherně upravená. Opravdu to bylo výborné. Vítězství je o to hezčí, že byl závod napínavý až do konce,“ hodnotil Rygl 64. ročník Krkonošské sedmdesátky.

PILY PŘED ZÁVODEM I PO NĚM

V hlavní ženské kategorii, která absolvovala 50 kilometrů, byla situace jednoznačná. S náskokem osmnácti minut vyhrály Žáby a tygřice z pražské ekonomky. Pětice Anna-Marie Hejná, Tereza Hnátková, Tereza Tužilová, Kateřina Moravcová, Lada Lanková zajela čas 3:29,43.

„Ani jsme se nějak nehnaly. Na prvním kopci jsme viděly, že druhý ženský tým za námi zaostává, tak jsme se kochaly panoramaty. Ale nevyhnuly se nám pády ani zlomená hůlka,“ popisovala v cíli obhájkyně loňského prvenství Tereza Hnátková. Do závodu po hřebenech Krkonoš si nabalila pod kombinézu dvě vrstvy prádla, vyplatily se jí i sluneční brýle. „Kdyby pršelo, tak bychom jely v plavkách. Po pátečním slejváku jsme plánovaly, že si je vezmeme. K tomu ploutve, nafukovací člun a vyrazily bychom,“ vtipkovala.

Se svojí partou si užila jak večer před závodem, tak po něm. „Jako obvykle jsme se ubytovaly nad Strážným, kde jsme si udělaly přípravu. Daly jsme si hodně piv, v noci odpadly a ráno v šest jsme se vydaly na běžkách na start do Špindlu,“ prozradila taktiku vítězného týmu. Ani sobotní večer neplánovala klidný. „Čeká nás každoroční párty na Hromovce. Už tam máme výstavku pohárů. Určitě padne něco ostřejšího. Musíme propít pohár a prize money, budeme mít co utrácet,“ těšila se Tereza Hnátková.