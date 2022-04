Dějištěm finálového večera bude Forum Karlín v Praze, vysílat ho bude stanice Nova Fun. V porotě zasedne i MISS World 2006 Taťána Kuchařová. Michaela Macháčková se dostala do finálové desítky v konkurenci dvou tisíc dívek. Ve finálovém večeru jí patří číslo 1. Její míry jsou 79-62-88. Na Střední průmyslové školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí vystudovala maturitní obor grafický design, přidala tam nástavbu na reprodukčního grafika a nyní brzy dokončí také obor tiskař na polygrafických strojích. "Pro nikoho nebylo překvapením, že jsem se zúčastnila soutěže MISS. Už jako malá jsem chtěla být modelkou a dělala doma rodičům módní přehlídky," říká Michaela Macháčková, pro kterou je inspirací její maminka. "Ne vždy to se mnou bylo jednoduché, a přesto pokaždé stála při mně. Chci být stejně tak silnou osobností jakou je ona," tvrdí.

Jak jste se dostala k soutěži MISS?

Soutěže MISS jsem sledovala již několik let a dlouho bylo mým snem se zúčastnit právě MISS Czech Republic. Nyní jsem se odhodlala přihlásit a bylo to skvělé rozhodnutí.

Co všechno jste musela absolvovat?

Nejdříve se v říjnu konaly castingy po celé republice. Já jsem se zúčastnila castingu v Hradci Králové v obchodním centru Aupark. Po postupu nás brzy čekalo dvoudenní semifinále v Praze, kde jsme vedle přehlídky oblečení a rozhovoru s porotou měly promenádu v plavkách, mluvený projev nebo rozhovor v cizím jazyce. V mém případě to byla angličtina. Ze 120 semifinalistek porota vybrala 20 dívek, které se účastnily vícedenních soustředění, kde jsme se vzdělávaly pomocí zajímavých workshopů a účastnily se různých úkolů ve sportu, veřejném vystupování nebo top modelingu. Po každé fázi byly dvě dívky vyřazeny, dokud nevznikla finálová desítka, která se podívala na Zanzibar.

Jaké bylo soustředění na Zanzibaru?

Moc jsem se na Zanzibar těšila, destinace a hotel White Paradise byly opravdu okouzlující.

Nejnáročnější byl zhruba třináctihodinový let a podnebí, na které nejsem zvyklá. Naštěstí nám ale počasí přálo a moc jsem si to užila. Kromě relaxu jsme měly fashion focení, natáčení medailonků, rozhovory do médií, výlet po městečku Stone Town, a také jsme se podívaly na místní trhy. Byl to zážitek, na který budu ještě dlouho vzpomínat.

Jakou máte konkurenci?

Konkurence je tu opravdu velká, přece jen jsme TOP10 z 2000 přihlášených dívek. Každá máme své kouzlo a snažíme se co nejlépe ukázat své kvality. Myslím, že u nás všech je vidět posun kupředu. Soutěž mi už teď opravdu hodně dala.

Jak se připravujete na finálový večer? Co všechno vás před velkým finále ještě čeká?

Nedělám nic, co bych již předtím nedělala, začala jsem tomu však věnovat větší pozornost. Protože zbožňuji jídlo, tak se příliš neomezuji, ale snažím se alespoň pětkrát týdně navštěvovat posilovnu. Také se pokouším zlepšovat své dovednosti v líčení, úpravě a stylingu. Čeká nás šestidenní soustředění, na kterém doladíme detaily a budeme mít nácviky na finálový večer.

Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Ráda si dám italskou kuchyni, ale mým nejoblíbenějším jídlem je sushi. Jelikož ale moc nemusím ryby, tak si dávám většinou sushi s okurkou, ředkví nebo třeba avokádem.

Co říká na účast v MISS váš přítel?

Přítel se také zajímá o soutěže MISS a pomalu se dostává do sféry modelingu, takže mě plně podporuje a fandí, stejně jako zbytek přátel a rodiny. Pro nikoho nebylo překvapením, že jsem se zúčastnila, jelikož to bylo častým tématem našich hovorů. Moc si cením podpory všech, kteří ve mě věří a sledují cestu za mým snem.

A co je váš sen?

Umístit se v soutěži Miss Czech Republic a být úspěšná ve sféře modelingu.

Jaké máte zkušenosti s modelingem?

Už jako malá jsem chtěla být modelkou a dělala doma rodičům módní přehlídky. V 15 letech jsem se rozhodla vyzkoušet castingy do modelingových agentur. Bohužel žádný z nich nedopadl. Zanedlouho mě ale oslovila agentura, která mě vzala pod svá křídla a já se tak dostala v několika případech k zajímavé spolupráci. Vycestovala jsem do zahraničí, vyzkoušela si přehlídky, focení i natáčení reklam. Tehdy to pro mě bylo ale časově náročné, takže jsem se tomu nemohla věnovat tak moc, jak bych si přála.

Co by pro vás znamenal titul MISS Czech Republic?

Díky titulu by se mi zase o kousek víc pootevřely dveře v této oblasti, měla bych větší možnosti a dostala se k zajímavým nabídkám. Také bych oslovila více lidí, kterým bych ráda předávala své vědomosti, rady a tipy. A v neposlední řadě bych samozřejmě měla možnost reprezentovat Českou republiku na jedné ze světových soutěží.

Čemu byste se chtěla v životě věnovat?

Ráda bych se nadále věnovala modelingu. Jelikož to ale není práce na celý život, tak bych se chtěla určitě věnovat i grafickému designu, který jsem vystudovala na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho. Uvidíme, co mi budoucnost přinese.

Jaké jsou vaše záliby?

Mezi mé koníčky patří především grafický design, výtvarné umění a fotografie. Také jsem velkým milovníkem zvířat, spoustu času trávím se svým čtyřnohým parťákem, labradorkou Angie, na procházkách a ráda si i zajezdím na koni.

Je pro vás některá modelka či žena vzorem a inspirací?

Pokud by se to týkalo vzhledu, tak moc obdivuji Kendal Jenner. Je to překrásná brunetka a skvělá modelka. Ženou, která je mi inspirací, je moje maminka. Má můj obdiv za vše, co v životě dokázala a jsem vděčná za všechno, co pro mě kdy udělala. Ne vždy to se mnou bylo jednoduché, a přesto pokaždé stála při mně. Chci být stejně tak silnou osobností, jakou je ona.