Rukopis vznikl v první polovině 15. století a byl považován za dílo mistra Antonia Walle z Florencie. Šlo o malou, ale objemnou knížku (10x15 centimetrů, 448 listů), která je soupisem lokalit a popisem cest vedoucích k nalezištím drahých kovů a kamenů v pohraničních horách. Další složky objemné rukopisné knihy jsou tematicky věnovány alchymii, magii a astrologii.

Tento vzácný rukopis byl před druhou světovou válkou uložen ve Wroclawské státní knihovně. Po válce se však ztratil a prakticky do května roku 2020, kdy trutnovští historici objevili odkaz na rukopis, byl považován za nezvěstný. „Vlašské knihy jsou důkazem, že ve středověku Vlaši v Krkonoších opravdu působili. Dokonce si v terénu dělali značky, které je možné právě podle vlašských knih i dneska dohledat,“ řekl historik a spoluautor knihy Pavel Zahradník. Vlašské značky se dodnes nacházejí v Krkonoších a především na slezské straně hor.

Dnes se už ví, že za Antoniovy zápisy lze považovat jen úvodních 12 stran a snad ještě pár listů uvnitř celého souboru a druhá alchymistická část je dílem vícero autorů, nejčastěji z druhé půlky 15. století. Jedná se o zcela výjimečný soubor textů starověkých a středověkých autorů.

Kniha Cesty Vlachů byla pokřtěna v Galerii Draka v Trutnově.

O sto let dříve

Nejstarší slezsko-vlašský rukopis, který se považoval za ztracený, našli badatelé ve státní knihovně v Berlíně. Objev je převratný i pro dějiny Krkonoš, ale také Jeseníků, Jizerských a Lužických hor. Původně se nejstarší písemné informace o lidské činnosti v horské oblasti datovaly od poloviny 16. století, díky nálezu se ale posouvají o stovku let dříve.

„Na počátku všeho stál zájem našeho spolku Trutnov - město draka o všechno tajemné, co se týká Krkonoš a Trutnovska, a jednou z těchto věcí jsou vlašské značky. Když jsme pátrali po vlašských značkách, tak jsme narazili u starších badatelů na to, že citují nejstarší slezsko-vlašskou knížku, která měla být ve vratislavské knihovně, dlouhá léta se považovala za ztracenou a nikdo nevěděl, co se s ní stalo na konci druhé světové války. Až v roce 2020 si Otto Štemberka všiml odkazu, který nás nasměroval na berlínskou státní knihovnu,“ popsal Pavel Zahradník cestu k významnému nálezu.

Rukopis badatele překvapil. „Jde o nejstarší slezsko-vlašskou knížku, obsahuje 88 alchymistických traktátů a textů. Konvolut zřejmě vytvořil sám autor vlašské knížky Antonius z Florencie. Naše kniha je inspirovaná rukopisem a snaží se čtenáře vést k tomu, že vlašské knížky a činnost Vlachů jsou spojené s alchymií,“ dodal.

Knihu Cesty Vlachů vydalo vrchlabské nakladatelství Green Mango a je v prodeji v knihkupectvích.

