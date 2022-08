Je to velká záhada. Zmizení německé občanky Christy Geissler se policistům nepodařilo rozlousknout ani navzdory rozsáhlému pátrání. Jako by se vypařila. Do pátrání po pohřešovaných lidech nasazuje policie speciální tým Stopa. Například v srpnu 2019 na Trutnovsku policisté úspěšně našli ztracenou 79letou ženu z Radvanic. Po dvou seniorech ale stále pátrají.

„Žena je asi 170 centimetrů vysoká. Naposledy na sobě měla modrou bundu Schöffel a černé kalhoty. Na očích měla dioptrické brýle, hovoří pouze německy. Naposledy byla viděna v sobotu 7. května 2016 ve 13:00 na Černé hoře u horní stanice lanové dráhy a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policisté okamžitě zahájili několik pátracích akcí za pomoci speciální techniky v horském a obtížněji přístupném terénu,“ konstatovala mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková s tím, že pátrání se věnují i nadále.

Christa Geissler přijela s rodinou do Krkonoš v květnu 2016. Ubytovali se v Peci pod Sněžkou. Bylo 7. května, když si udělali výlet na Černou horu. Do hotelu ani domů do Německa se však seniorka, které tehdy bylo 71 let, už nevrátila. Netrpěla přitom žádnými zdravotními problémy ani duševní chorobou. Se synem a vnoučaty se vypravila v osudný den lanovkou z Janských Lázní. Tam ji viděli naposledy.

Z Černé hory se vydala sama o něco dříve lanovkou dolů, zbytek rodiny šel do lázeňského města pěšky. Všichni se měli sejít na parkovišti u auta, od kterého měla babička klíče. Její blízcí už ji ale nespatřili.

„Viděli jsme ji na jedné z kamer na parkovišti pod lanovkou, jak v 15:05 hodin jde dolů k lázeňské kolonádě. V 15:15 se vrací na parkoviště. To je poslední záznam jejího výskytu. Pak se nám prostě vypařila,“ líčil rok po zmizení německé turistky trutnovský vrchní policejní komisař Pavel Horný.

Aby tak dlouho zůstalo pátrání nevyřešené, policisté nepamatují. Je to rarita. I přes usilovné pátrání se nepodařilo německou seniorku najít. „Shromáždili jsme velké množství policistů. Pátralo se tam intenzivně víc než týden a prakticky se nevynechalo žádné místo od posledního výskytu ženy, včetně lesního masivu. Pátrání se postupně rozšiřovalo, prověřovaly se kontakty,“ popisoval tehdy zástupce ředitele trutnovských policistů Libor Špráchal.

„Eliminovali jsme naprosto všechno, abychom mohli ztraceného člověka najít. Měli jsme tam vrtulník, termovizi, psovody, dělali jsme rojnice, prošli jsme všechny domy, sklepy. Informace, která by vedla k vypátrání německé turistky, se nenašla,“ dodal Špráchal s tím, že propátrali celé hory. „Věřili jsme, že i turisté by nám mohli přinést nějaké indicie. Nic takového se ale nestalo,“ poznamenal Špráchal.

Při pátráních policie pracovala s několika verzemi. „Osoba mohla v horách zemřít, stejně tak mohla region opustit například hromadnou dopravou. My jsme zmapovali celý region, což máme zaznamenané podle GPS souřadnic. Bohužel bez výsledku. Kde žena je, zůstalo opravdovou záhadou,“ řekl vrchní komisař Pavel Horný. Situace se dosud nezměnila.

Policisté poukázali na podobný případ muže z Brněnska, který byl pohřešovaný osm let. „Ostatky muže jsme náhodou našli na Černé hoře, kam přijel a kde zemřel. Zvířata vynesla jeho lebku na hřebeny hor, později jsme dokázali dohledat i tělo. Nikdo by však nečekal, že se může nacházet zrovna v Krkonoších,“ uvedl ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.

Muž z Prahy se ztratil vloni v Rudníku

Další pohřešovanou osobou zůstává v Krkonoších 69letý senior Martin Luska, který přijel loni v listopadu na rekreační pobyt do Rudníku do místní části Javorník. Od 5. listopadu, kdy vyrazil s batohem na zádech na výlet, ho nikdo neviděl. Také v jeho případě nebylo pátrání úspěšné.

Martin Luska z Prahy 4 je pohřešovaný od 6. listopadu 2021, ztratil se v Rudníku.Zdroj: Policie ČR„Organizátoři akce muže naposledy viděli v pátek 5. listopadu 2021 v 9:30 hodin s batohem na zádech před tím, než se vypravil na výlet. Nevlastní mobilní telefon a neužívá žádné životu důležité léky. Muž se měl vrátit na večeři jako předchozí dny,“ přiblížila případ Vlčková.

Ihned po oznámení policisté zahájili rozsáhlou pátrací akci. „Pátracích akcí se od té doby uskutečnilo několik, zúčastnily se jich desítky policistů se speciální technikou, včetně týmu Stopa a policistů se služebními psy. Pátrání se policisté věnují samozřejmě nadále a stále platí naše výzva určená k veřejnosti o sdělení jakýchkoliv poznatků, které by vedly k vypátrání muže,“ sdělila Vlčková.

Speciální tým Stopa



Do pátrání po pohřešovaných lidech nasazuje policie speciální tým Stopa. Tvoří ho 24 policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, kteří v týmu slouží nad rámec své běžné práce. Jsou připraveni vyrazit čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu nejen do Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale vypomáhat jezdí i do středních Čech.



V týmu jsou specialisté na orientaci v terénu, řízení pátracích akcí i sběr informací a psovodi. Takto fungující tým se speciální technikou, výbavou a možnostmi je unikátní v celé České republice. Díky nejmodernější technice, kterou disponuje, hledá pohřešované a ztracené osoby v těžce přístupných terénech, kde často selhávají jinak osvědčené metody pátrání. Například v srpnu 2019 policisté z týmu Stopa na Trutnovsku úspěšně vypátrali ztracenou 79letou ženu z Radvanic.