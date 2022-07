Věznice Odolov je určena pro muže starší 18 let, zařazené do věznice s ostrahou, u nichž byl stanoven nízký a střední stupeň zabezpečení. Po otevření nové budovy pro ubytování vězňů má kapacitu 325 míst. Vězni bydlí v odolovském kriminále v různě velkých skupinách, často po čtyřech a pěti. Existují ale také pokoje pro třináct mužů. Trest si odpykávají v takzvaných ložnicích, nikoliv v klasických celách, s možností volného pohybu po ubytovně.

"Odolov je věznice s nízkým a středním stupněm zabezpečení, máme tady méně nebezpečné pachatele. Proto nejsou ubytovaní v celách, ale ložnicích. Od nich mají dokonce svůj klíč, můžou si je zamknout. Vězeňská služba je samozřejmě kontroluje a má klíče rovněž. Volně se můžou pohybovat v rámci celého oddílu, katry jsou na hranicích oddílu," vysvětluje psycholožka Věznice Odolov Gabriela Šafářová.

Vězni na Odolově budou bydlet v nových buňkách. Se sprchou, záchodem a kuchyňkou

"Vězni si samozřejmě nemůžou zvolit, s kým budou na ložnici. Někdy je to složité, protože se setkávají lidé, kteří mají různé kulturní zázemí a sociální a hygienické návyky," dodává.

"Odolov je rovněž specifický tím, že zaměstnání vězňů probíhá mimo věznici bez střežení Vězeňské služby. Zaměstnáni jsou ve firmách v okolí," pokračuje Šafářová.

V praxi to znamená, že ráno pro vězně přijede autobus, odveze je na pracoviště, a po ukočení směny se vracejí do vězení. Občas se stane, že některý vězeň situace zneužije a pracoviště opustí. "Tím ovšem páchá další trestný čin. Případ šetří policie a řeší soud, vězeň je přeřazen do věznice vysokého stupně zabezpečení," říká psycholožka z odolovského kriminálu.

Vězení v Odolově patří k nejmírnějším v Česku. Trest si tam odpykávají bezmála tři stovky vězňů.Zdroj: Jan Bartoš

Věznice Odolov se nachází v areálu bývalého černouhelného dolu. Pod ním je šachta, která sahá do hloubky více než 800 metrů. První odsouzení tam nastoupili do výkonu trestu v roce 1993. Po ukončení těžby převzala areál Vězeňská služba. Musela přizpůsobit budovy, které dříve sloužily havířům a hornické administrativě, pro potřeby vězeňství. Například ubytovna odsouzených bývala v minulosti šatnou horníků.

Odolovské vězení se proslavilo úspěšnou dřevomodelářskou dílnou, ve které odsouzení opravili již stovky hudebních nástrojů a vyrobili desítky nových. Xylofony, houslemi, violami nebo třeba kytarami se zabývají už více než 20 let. Většina restaurovaných či nově vyrobených nástrojů míří mezi děti do hudebních škol. V letošním roce se věznice zapojila do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem Kdyby tisíc klarinetů, který rozděluje darované nástroje potřebným mladým hudebníkům.

