Kříž s naříkající dívkou od knížete Schwarzenberga vypátrali pod zemí

Rudník - V Rudníku vypátrali pod zemí část kamenného kříže z roku 1756, který nechal vystavět tehdejší majitel panství, kníže Josef von Schwarzenberg.

Na původní místo v historickém centru obce, před někdejší zámek, později přebudovaný na pivovar, se vrátilo torzo kříže z 18. století. Zničený byl po druhé světové válce. Podle církevní kroniky nebyla na podstavci kamenného kříže znázorněná Panna Maria ani Máří Magdaléna, jak bývalo obvyklé, nýbrž obyčejná žena. Na ní místní pán uplatnil právo první noci. „Žena ze zoufalství skočila z okna a zemřela. Tato událost prý vyvolala povstání poddaných. Na usmířenou nechal pán postavit před zámkem kříž,“ vypráví kronikářka obce Olga Hájková. Kříž nechal v roce 1756 vystavět tehdejší majitel panství kníže Josef von Schwarzenberg. „Jestli se tato událost týká přímo Josefa von Schwarzenberg, není zřejmé,“ dodává.



Nedochovala se žádná detailní fotografie sochy ani vyobrazení, pouze popis z pera místního učitele Karla Holuba: „Kříž s Ukřižovaným stojí na masivním podstavci, na němž je reliéfně znázorněna plačící žena. Nad reliéfem je dvojitý znak Schwarzenbergů a nad ním klečí na obou stranách kříže dva modlící se andělé. K hlavnímu podstavci přiléhají dva postranní podstavce, které nesou čtyřhranné kamenné vázy,“ přibližuje kronikářka, někdejší ředitelka Krkonošského muzea Správy KRNAP.



Zásluhou aktivity pražského architekta Jiřího Kučery, který v Rudníku chalupaří, a zájemce o místní historii Jana Taclíka se rozjelo pátrání po historické památce. Metr po zemí se jim skutečně podařilo objevit alespoň její části. „Vyzvednuty byly oba postranní podstavce a obnažen fundament a přístupové schodiště,“ popisuje Hájková. Nejhodnotnější části kříže - plačící dívka, erby, andělé, vázy – objeveny nebyly. „Není vyloučeno, že pátrání bude pokračovat, iniciátoři akce by rádi obnažili prostor bezprostředně za křížem, kde by mohly být další části kříže zahrnuty štěrkem pro vytvoření nájezdové rampy. V místě se však nacházejí inženýrské sítě a bude nutné hledat opatrně,“ vysvětluje.



Nalezené pozůstatky kříže se vrátily na původní plochu. Pravděpodobně budou zakomponovány do nového uměleckého objektu, který by měl být součástí projektu obnovy historického centra obce a stát se opět dominantou tohoto prostoru. „V současnosti se diskutuje o vypsání architektonické soutěže na komplexní zpracování původní návsi, mimo jiné i se zapojením studentů. Náves již byla geodeticky zaměřena a byl také vytvořen 3D model jako podklad pro architektonickou soutěž,“ upřesňuje historička a kronikářka Rudníku Olga Hájková.



Iniciátorem pátrání po kamenném kříži od knížete Schwarzenberga je architekt Jiří Kučera. „Jeho snahou je vrátit původní podobu domu č.p. 132, který sousedí s pivovarem a před válkou býval hostincem s výstavním tanečním sálem. Ten se mu podařilo nedávno odkrýt v domě pod novodobým zastropením a příčkami v téměř nedotčené podobě z 19. století,“ doplňuje Olga Hájková. Jiří Kučera chce objekt revitalizovat, částečně zpřístupnit veřejnosti pro kulturní a jiné akce. Zároveň oživit někdejší historické centrum obce, jemuž vévodil, vedle nedávno obnoveného pomníku padlým v první světové válce, právě kamenný kříž.