Na trutnovském Bojišti nebude letos festival plný drsné muziky a obscénností Obscene Extreme. A jen v komorním prostředí si zahrají kapely v josefovské pevnosti při minifestiválku Josefstadt. Ten nahradí další metalový svátek Brutal Assault. I ten pořadatelé přesunou na příští rok.

Ve středu mají oznámit novinky ohledně letošního ročníku i pořadatelé hradeckého Majálesu. Vzhledem k aktuálním opatřením je zcela zřejmé, že uspořádat velký hudební festival v původním termínu 1. května, je naprosto nereálné. Otázkou tak pouze zůstává termín, na který pořadatelé oblíbený festival přesunou.

Na rozdíl od velkých hudebních festivalů stále věří v uspořádání oblíbeného festivalu hradečtí divadelníci. Začátek festivalu, který se má letos poprvé uskutečnit pod novým názvem REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, je naplánován na 18. června.

„V tuto chvíli zatím plánujeme všechno tak, aby se festival mohl uskutečnit a přípravy se nezastavily. Konečné slovo však řekneme v polovině května. Tedy ještě před případným spuštěním prodeje vstupenek,“ řekl ke svátku múzy Thálie, jež by měla v Hradci slavit od 18. do 25. června, mluvčí hradeckého Klicperova divadla Martin Sedláček.

DALŠÍ ODLOŽENÉ NAROZENINY

Pořadatelé josefovského Brutal Assaultu musí kvůli pandemii už podruhé odkládat oslavu čtvrtstoletí jejich oblíbeného festivalu.

„Je nám to moc líto, ale narozeninovou oslavu Brutal Assaultu opět musíme o rok odložit. A bude to takový bizár, kdy 25 let oslavíme po 27 letech. A to snad,“ uvedl mluvčí festivalu Pavel Pavlík.

O hudbu však příznivci té nejtvrdší muziky ani letos nepřijdou. Loňský minifestival Josefoff vystřídá v termínu od 12. do 14. srpna Josefstadt. Detaily ale zatím nejsou jasné. „Vláda zatím neřekla, jak to letos v létě bude s kulturním bude. Obecně to dnes v kulturní sféře vypadá tak, že se vláda zatím na kulturu vybodla a situace je horší, než loni,“ dodal Pavlík.

Servítky vůči vládě si nebral ani pořadatel extrémního festivalu Obscene Extreme Miloslav „Čurby“ Urbanec : „Je to horší, než za Husáka. A ani letos se lidi na festival nepodívají. Zatím ho překládáme opět o rok, ale v tomto státě nikdo nikdy nic neví, takže jej můžeme překládat do nekonečna.“