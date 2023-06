V oblasti Bílé louky v Krkonoších se objevil v posledních dnech krkavec velký, který vyhledává blízkost lidí. Na snímcích Zdeňka Horáka se můžete podívat, jak se krkavec pohybuje na cestě nad Výrovkou.

Podle ochránců přírody je takové chování krkavce nezvyklé a mohlo by být pro něj nebezpečné, pokud přijme lidmi nabízenou potravu. Správa Krkonošského národního parku proto nabádá návštěvníky hor, aby při setkání s krkavcem udržovali bezpečnou vzdálenost a nekrmili jej.

Krkavec velký se objevil v oblasti Bílé louky u Luční boudy. Ochránci přírody nabádají veřejnost, aby ho nekrmili.Zdroj: Zdeněk Horák

"O daném jedinci nevíme žádné podrobnosti, nemá ornitologický kroužek. Pravděpodobně se jedná o mladého jedince, který je v dobré kondici. Může to být ale utečenec ze zajetí. Naneštěstí pták vyhledává blízkost lidí a je schopen je i kus cesty doprovázet," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. "Prosíme návštěvníky, aby ptáka nekrmili a ignorovali ho. V opačném případě by se jeho vazba k lidem ještě posilovala a v důsledku by to pravděpodobně znamenalo, že dříve či později bude muset být z volné přírody umístěn do záchranné stanice," dodal Drahný.

Krkavec velký (Corvus corax) je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Historické prameny jeho výskyt v Krkonoších neuvádějí, novodobá pozorování jsou z roku 1974. Od začátku 90. let jeho početnost vzrostla na 50-90 hnízdících párů.

