Krkonoše nabízí návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. Vysoké horské svahy, ploché hřebeny, louky s barevnými divokými květinami a tajemná rašeliniště, to jsou jen některé z přírodních pokladů, které můžete v Krkonoších objevit. Pro milovníky turistiky nabízí Krkonoše rozsáhlou síť značených cest různých obtížností. Podkrkonoší je oblast s bohatou historií a rozmanitou krajinou, která láká k návštěvě po celý rok. Podkrkonoší se rozprostírá na jižním svahu Krkonoš a je charakteristický svou zvlněnou krajinou, která sousedí na západě s Českým rájem a na jihu s rovinatým okolím Hradce Králové.

„Královéhradecký kraj je regionem s velkým počtem turisticky atraktivních míst, která stojí za návštěvu. Na základě rostoucího zájmu o veřejnou dopravu v našem kraji, zejména o turistické linky, jsme se rozhodli zahájit provoz vybraných autobusových a vlakových spojů již od konce dubna. Kromě zajištění dopravy do škol a zaměstnání nabízejí spoje Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje jedinečnou možnost pro výletníky na cestách za poznáním našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Do Krkonoš a Podkrkonoší vyjely od 27.4. turistické linky:

Autobusová linka 394 Náchod - Trutnov – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa

Autobusové linka 491 Hradec Králové – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, Špindlerova Bouda

Autobusová linka 495 Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa, Pomezní Boudy

Autobusová linka 536 Stará Paka – Nová Paka – Pecka – Bílá Třemešná – ZOO – Dvůr Králové nad Labem

Vlaková linka L3 Jaroměř – Stará Paka

Pravidelné spojení do východní části Krkonoš, které je zajištěné autobusy linky 410, vlakem na lince V4 s přestupem ve Svobodě nad Úpou na autobus linky 453, případně vlaky na lince R14 s přestupem ve Dvoře Králové nad Labem na autobus linky 410, je rozšířeno turistickými autobusovými spoji linky 394 z Náchoda přes Trutnov a Pec pod Sněžkou na Pomezní boudy a linky 495 z Hradce Králové přes Dvůr Králové, Trutnov a Pec pod Sněžkou na Pomezní boudy. Na linkách 394, 491 i 495 je umožněna přeprava jízdních kol s maximální kapacitou přepravy 38 kol.

Pravidelné spojení do střední části Krkonoš linkou 530 přes Novou Paku je během letní sezóny rozšířeno o spoje s přepravou jízdních kol (kapacita pro 38 kol) na lince 491 z Hradce Králové přes Kuks, Dvůr Králové nad Labem a Hostinné až na nejvýše položenou zastávku Špindlerův Mlýn, Špindlerova bouda. Linka 491 umožňuje návštěvníkům Krkonoš zpestřit si pobyt návštěvou turistických cílů v Podkrkonoší – ZOO ve Dvoře Králové a hospitálu Kuks.

Turistické cíle v Podkrkonoší nově propojí víkendové spoje na autobusové lince 536 s návaznostmi do Českého ráje, Středočeského kraje a Krkonoš pomocí vlakových linek R14, L3 a autobusových linek 405 a 410.

Vlaky na lince L3 v trase Jaroměř – Stará Paka – Semily – Turnov – Liberec pojedou ve dvouhodinovém intervalu po celý týden.

Turistické atraktivity v oblasti:

Sněžka (1 603 m n. m.) láká jak české, tak polské turisty. Na jejím vrcholu (1 603 m n. m.) se nachází kaple sv. Vavřince tvarem připomínající rotundu. Z vrcholu Sněžky se vám naskytne nádherný panoramatický výhled.

Pomezní Boudy jsou nejsevernější částí rekreačního střediska Malá Úpa. Najdete tady pivovar Trautenberk, který se věnuje výrobě nefiltrovaného a nepasterizovaného piva.

Pramen Labe, nejvýznamnější české řeky, se nachází v rašeliništích na Labské louce. Kamennou studnu, ze které voda vyvěrá, najdete v nadmořské výšce 1 387 m. U pramene stojí zídka s 26 barevnými erby měst, kterými Labe protéká od pramene až po ústí do moře.

Zvičina (671 m n. m.) je nejvyšší vrch a dominanta Podkrkonoší. Stojí na ní raně barokní kostel zasvěcený Janu Nepomuckému. Věž kostela převyšuje i protější Raisovu chatu, která je centrem zdejšího dění.

Barokní komplex Kuks zahrnuje bývalé lázně, hospitál s kostelem Nejsvětější Trojice a původní lékárnu. Byl založen koncem 17. století F. A. Šporkem. Před hospitálem se nachází galerie kopií soch M. B. Brauna.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem je nejznámější zoologickou zahradu v Česku. Najdete tu přes 2 300 zvířat, největší kolekci afrických zvířat v Evropě a jedinečné Africké a Lví safari.

Hrad Pecka, známý jako perla Podkrkonoší, je historický hrad, který se nachází v malebné krajině. Tento hrad je jedinečný tím, že je jediným interiérově zpřístupněným objektem v celém regionu.

Paleopark Balka je věnován fenoménu zkamenělin na území Globálního geoparku UNESCO Český ráj, jehož je Nová Paka součástí. V areálu jsou také připraveny aktivity, při kterých si mohou návštěvníci vlastnoručně vyzkoušet práci geologa, brusiče nebo prospektora, např. rýžování minerálů, řezání a broušení polodrahokamů, odkrývání zkamenělin a další.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Český ráj

Český ráj, často označovaný za jednu z nejkrásnějších oblastí v Česku, je známý svými skalními městy, zříceninami hradů a malebnými vrchy, které nabízejí úchvatné výhledy do okolí. Pro milovníky přírody a historie nabízí Český ráj rozsáhlou síť turistických tras, které vedou skrze skalní města a kolem historických památek.

Do Českého ráje vyjely od 27.4. turistické linky:

Autobusová linka 510 Jičín – Holín, Prachov – Sobotka – hrad Kost

Vlaková linka S36 Mladá Boleslav - Mladějov v Čechách – Lomnice nad Popelkou

Vlaková linka V5 Hradec Králové – Turnov

Vlaková linka V50 Jičín – Turnov

Posílení dopravy pro turisty v Českém ráji bude zajištěno podobně jako v minulých letech na vlakových linkách V50 z Jičína do Turnova a S36 z Mladé Boleslavi do Lomnice nad Popelkou.

Na lince V50 z Jičína do Turnova společně s celoročně provozovanými spoji bude zajištěn hodinový interval vlaků včetně sezónního spěšného vlaku na lince V5 z Hradce Králové do Turnova.

Na lince S36 jsou zavedeny sezónní spoje z Mladé Boleslavi či Sobotky do Libuně nebo Lomnice nad Popelkou. V Libuni budou možné přestupy na linku V50.

Vlakové spoje v západní části Českého ráje doplňují autobusy linky 510 z Jičína přes Prachovské skály a Sobotku k hradu Kost. Spoje této autobusové linky navazují v Jičíně na vlaky V50 z Hradce Králové, Turnova a S21 z Nymburka. Na lince 510 je umožněna přeprava jízdních kol, a to v maximální kapacitě 6 kol.

Turistické atraktivity v oblasti:

Zámek Humprecht se nachází nad městem Sobotka. Lovecký zámek ze 17. století sloužil jako letní sídlo Humprechta Jana Černína z Chudenic.

Hrad Kost si zamilujete. Jeden z nejzachovalejších vrcholně gotických hradů v Čechách byl vystavěn v polovině 14. století. Vyniká čtyřhrannou věží a velkou renesanční černou kuchyní. Součástí prohlídky hradu je návštěva mučírny s expozicí trestního práva 16. až 18. století.

Prachovské skály mají své kouzlo a jsou oblíbeným cílem turistů. Tyto skalní formace vytvářejí malebnou krajinu plnou skalních věží, bran, oken, jeskyní a soutěsek.

Orlické hory a Podorlicko

Orlické hory a oblast kolem nich, zvaná Podorlicko, je malebným koutem našeho kraje. Horské území nabízí mnoho zajímavostí a krásných míst, které stojí za návštěvu. Na vrcholu některých hor se nacházejí rozhledny, odkud můžete obdivovat panoramatické výhledy na okolní krajinu. Turistické stezky vedou kolem zdejších řek a potoků, rašelinišť, přes skalnatá údolí, a hlavně přes hory a kopce. Kromě krásné přírody tu najdete i rozsáhlou soustavu vojenského opevnění z let 1935 až 1938. Navštívit tu můžete také hezké hrady a zámky.

Do Orlických hor a Podorlicka vyjely od 27.4. turistické linky:

Autobusová linka 193 Hradec Králové – Dobruška – Deštné v Orlických horách, Šerlich

Vlaková linka V2 Hradec Králové – Litice nad Orlicí

Rychlé spojení do Orlických hor zajistí autobusová linka 193 z Hradce Králové přes Dobrušku do Deštného v Orlických horách a na Šerlich. Linka 193 umožňuje přepravu jízdních kol a z Hradce Králové odjíždí spoje o víkendu v 7:45 a 12:15. V období letních prázdnin spoj v 7:45 z Hradce Králové na Šerlich je provozován celotýdenně. Ze Šerlichu přímé autobusy jedou o víkendu v 9:55 a v15:25. Spoje nabízejí přepravu jízdních kol, a to s kapacitou maximálně 20 kol. Pravidelné přímé spoje mezi Deštným v Orlických horách a Hradcem Králové jezdí jako linky 264 a 111.

Do oblasti údolí Divoké Orlice k pravidelným spěšným vlakům linky V2 přibývá posilový spěšný vlak do Litic nad Orlicí s odjezdem z Hradce Králové v 8:24, zpět z Litic je nově přidaný odjezd do Hradce Králové v 16:35.

Turistické atraktivity v oblasti:

Rozhledna Velká Deštná má tvar nepravidelného pětiúhelníku, její masivní ocelovou konstrukci pokrývají modřínové hranoly. Rozhledna je vysoká 18,64 m, vyhlídková plošina je umístěna 17,34 m nad zemí. Kdo na ni vystoupá, může obdivovat panoramatický výhled na Krkonoše, polské Stolové hory, Broumovské stěny, Bystřické hory, Králický Sněžník i Jeseníky.

Šerlich s Masarykovou chatou patří k velmi oblíbeným vrcholům Orlických hor. Chata stojí na místě bývalé osady Scherlichgraben, která vznikla na přelomu 17. a 18. století. Otevírají se od ní výhledy jak na českou, tak polskou stranu.

Zámek Častolovice má nejen historickou hodnotu, díky úsilí majitelky Diany Phipps Sternbergové se stal oázou klidu a krásy. Součástí zámku je anglický park a zvěřinec.

Zřícenina hradu Potštejn vás zaujme dochovaným opevněním, hradními branami, kaplí a hradním palácem.

Hrad Litice nad Orlicí představuje nejzachovalejší ukázku hradní architektury na Orlickoústecku. Nachází se na skalnatém ostrohu nad Divokou Orlicí.

Kladské pomezí a Broumovsko

Kladské pomezí je oblast, která vyniká velkou hustotou malých měst i přírodních atraktivit. Díky své příhraniční poloze má turistická oblast Kladské pomezí i bohatou vojenskou historii, která je zhmotněna systémem opevnění napříč celým územím. Kladské pomezí nabízí hustou síť značených turistických cest, které vedou skrze malebné krajiny a spojují historická města a památky. Broumovsko je turistická oblast, známá svými pískovcovými skalami, barokními památkami a malebnou přírodou.

Do Kladského pomezí a na Broumovsko vyjely od 27.4. turistické linky:

Autobusová linka 360 Police nad Metují – Teplice nad Metují – Adršpach

Autobusová linka 361 Police nad Metují – Machov – Karlów

Autobusová linka 363 Police nad Metují – chata Hvězda – Suchý Důl, Slavný – Police nad Metují

Vlaková linka V24 (Choceň -) Náchod – Teplice nad Metují

Vlaková linka V33 a V34 Teplice nad Metují – Adršpach

Mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují se rozšiřuje spojení vlakovou linkou V33 na hodinový interval s návaznostmi na vlaky linek V3 a V30 spojující Broumov s Náchodem a Hradcem Králové. Během letních prázdnin a víkendů je linka provozována mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem společně s linkou V34 v půlhodinovém intervalu.

Spojení pro cestující z Moravy do oblasti Adršpašsko-Teplických skal doplní linka V24 spěšným vlakem z Chocně do Teplic nad Metují dopoledne a zpět odpoledne, která v Chocni navazuje na dálkové vlaky. Pro nákup jízdenek a informace se otevře pokladna ČD v Adršpachu.

Nejvýznamnější skalní útvary na Broumovsku je možné v rámci jednoho dne navštívit díky provázaným autobusovým linkám 360 Adršpach – Teplice nad Metují – Police nad Metují a 363 Police nad Metují – chata Hvězda – Suchý Důl – Police nad Metují ve dvouhodinovém intervalu.

Nabídku spojení k východišti turistických cest ke skalám doplňuje autobusová linka 361 s možností přepravy jízdních kol z Police nad Metují do Machova. Linka 361 navíc vybranými spoji obslouží Karlów poblíž skalního města Hejšovina v Polsku.

Autobusové linky 361 a 363 umožňují přepravu kol, a to v maximální počtu 6 kol.

Turistické atraktivity v oblasti:

Hvězda je významným turistickým cílem v Broumovských stěnách. Na vrcholu Vás čeká barokní kaple Panny Marie Sněžné, která má půdorys ve tvaru hvězdy. Kapli lemuje kamenný ochoz, který nabízí jedinečné výhledy na celou Broumovskou kotlinu a Javoří hory.

Adršpašsko – teplické skály patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji. Pískovcové skalní města Adršpach společně s Teplickými skalami patří mezi nejrozsáhlejší souvislé skalní masivy střední Evropy.

Dělostřelecká tvrz Dobrošov je obranná pevnost postavená v rámci československého opevnění ve třicátých letech 20. století. Tvrz Dobrošov nabízí prohlídku několika hlavních srubů, muničního skladu, kasáren a ošetřovny.

Polsko

Královéhradecký kraj sousedí s Polskem, které pro turisty nabízí k poznání mnoho zajímavostí. Ať už chcete navštívit historické památky, přírodní krásy nebo kulturu města, Polsko má pro každého něco. A co je nejlepší, díky přeshraničnímu spojení Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje se můžete k našim sousedům dostat velmi snadno.

Spojení do Polska bude od 27.4. zajištěno turistickými linkami:

Autobusová linka 361 Police nad Metují – Machov – Karlów

Vlaková linka D66 Trutnov – Sędzisław

Vlaková linka D67 Wrocław – Adršpach

Na autobusové lince 361 je umožněna přeprava jízdních kol v maximální kapacitě 6 kol.

Na lince D66 jsou denně provozovány čtyři páry vlaků, které překračují státní hranici nedaleko Královce. Ve stanici Sędzisław jsou možné přestupy ve směru do Jelení Hory i v opačném směru do Valbřichu a Vratislavi.

Na lince D67 jsou provozovány dva páry víkendových vlaků jedoucích také ve dnech polských svátků, které překračují státní hranici nedaleko Meziměstí. Tuto linku využívají zejména polští návštěvníci Adršpašsko-teplických skal, nicméně vlaky je možné využít i pro výlety do Polska. Ve Vratislavi je možné přestoupit na dálkové vlaky jedoucí dále do polského vnitrozemí či k Baltskému moři.

Turistické atraktivity v oblasti:

Szczeliniec Wielki (Velké Hejšovina 992 m n. m.) je nejvyšší vrchol Stolových hor. Na vrcholu se nachází mnoho skalních útvarů, které připomínají zvířata (např. velbloud, mamut, slon, slepice, opice, pes, želva, sova) a hluboké rokle a chodby tvořící labyrint skal.

Skalní město Błędne Skały se rozkládá na vrcholové plošině hory Bor (Skalniak). Za vstupní branou do skal vás čeká zcela ojedinělý labyrint skal, které jsou ve spodní části vyklenuté a vypadají jako obrovské houby. Velkou část prohlídkové trasy tedy budete mít pocit, že jste pod střechou.

Rudawski park krajobrazowy se skládá ze tří hlavních částí, Rudawy Janowickie, Góry Sokole a Góry Ołowiane, které jsou tvořeny různými druhy hornin a mají charakteristické skalní útvary. Nejvyšší horou celého parku je Skalnik (935 m n. m.).

Krzeszów (dříve známá také pod názvem Křesobor) je jedno z nejvýznamnějších křesťanských poutních míst v Polsku. Nachází se zde barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie, postavená v 18. století, a benediktinský klášter, který byl založen ve 13. století Annou Českou.

Zámek Książ je největší zámek v Dolním Slezsku. Pod zámkem byl postaven systém podzemních chodeb, známý též pod názvem Projekt Riese. Kromě historické části zámku je dnes přístupná turistům i tato vojenská část. Kolem zámku jsou nádherné terasy, nedaleko hřebčín a jízdárna.