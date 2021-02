"Po oteplení, dešti a následném ochlazení vznikla na povrchu ledová krusta. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a žlabech. Sníh napadl na ledovou krustu, avšak pod krustou je sníh vlhký až mokrý, v závislosti na nadmořské výšce. Sněhové profily vykazují střední stabilitu," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

V Krkonoších platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Podle Roberta Dlouhého se mohou vyskytnout v polohách nad 1200 metrů nad mořem laviny deskové z převátého sněhu.

"Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," upřesnil Robert Dlouhý. "Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," dodal.

Podle předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu bude příští týden mrazivý, teploty se budou pod nulou většinou držet i přes den a v noci na některých místech klesnou i pod minus 15 stupňů Celsia. Po nynějším oteplení a oblevě má začít znovu sněžit, a to nejen na horách. Zbytek února a začátek března budou jako celek teplotně mírně podprůměrné, srážek by mělo být o něco víc, než bývá obvyklé touto dobou.

V příštím týdnu se bude týdenní průměr nejvyšších denních teplot pohybovat kolem minus tří stupňů Celsia, v dalších třech týdnech už se budou průměry držet několik stupňů nad nulou.

Průměrná teplota v Česku mezi 8. únorem a 7. březnem je minus 0,1 stupně Celsia. Nejchladněji bylo touto dobou podle dostupných údajů v roce 1956 s průměrnou teplotou minus 9,5 stupně, zatímco v roce 1998 bylo v průměru plus 5,3 stupně Celsia.

Horská služba apeluje na návštěvníky hor, aby se vydávali na túry jen v dobrém oblečení. "Je opravdu neobvyklé, aby nejen v Krkonoších, ale vlastně ve všech oblastech, najednou vyrazilo do hor takové množství lidí, kteří vůbec nevědí, jak se obléci a co dělat v extrémních podmínkách," poznamenal náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Dodal, že chápe snahu vyrazit v době nouzového stavu do přírody, ale ne bez znalostí, jak se v zimních horách pohybovat. "Je zkrátka nutné, aby všichni dbali zásad bezpečného pohybu v horách," připomněl.