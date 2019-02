Příliv turistů vnesl do krkonošských středisek spokojenost. Hlavně Češi se přihrnuli do hor jako lavina. Prázdninové období se povedlo.

„Lidí bylo tolik, že výrobci suvenýrů nestíhali dodávat. Turistické vizitky, známky, pamětní mince, oplatky, čaje, sirupy a další regionální produkty šly na dračku," popisuje Diana Moníková z Informačního centra Správy KRNAP ve Vrchlabí.

Mezi největší lákadla bezpochyby patří Lanová dráha Sněžka. O prázdninách přepravila na nejvyšší českou horu 72500 lidí, dolů z ní využilo lanovku 58 tisíc. „Za celý rok to je 126 tisíc turistů na Sněžku, zpět 101 tisíc," nahlíží do statistik šéf Lanové dráhy Jiří Martinec. Na její vytíženosti se projevila rekonstrukce. Po ní stoupl počet přepravených osob o 30 až 50 procent.

Turisté našli rovněž oblibu ve vyhledávání podkladů v infocentrech. „Ve srovnání s předchozím rokem registrujeme o 137 procent vyšší návštěvnost," s potěšením konstatuje Klára Hančová, ředitelka regionálního infocentra Krkonoš Svazku měst a obcí ve Vrchlabí.

Nepřehlédnutelným jevem se stal rostoucí zájem Čechů. „Nárůst je rapidní. Pramení to patrně z obav o bezpečnost. Lidé se bojí vycestovat a obsazují Českou republiku napříč. Národní turistika kvete," říká Klára Hančová.

Krkonoše jsou trendy, Čechy láká poznávat místa ve své zemi

Po cestách nejvyšších českých hor proudily o prázdninách špalíry turistů. Letní sezona přivedla do horských středisek davy návštěvníků.

PRÁZDNINOVÝ BLÁZINEC

„V posledních letech se návštěvnost hodně zvedla, což souvisí se změnou trendu, kdy Češi začali více jezdit na domácí dovolenou, ať do Krkonoš nebo do jiných regionů," uvedla Erika Mixová, vedoucí Turistického informačního centra ve Špindlerově Mlýně. „Nejvíc lidí bylo v srpnu, hodně rodin s dětmi a generace 25-40 let. Ale celkově o prázdninách byla vytíženost opravdu značná. Vedle Čechů nejvíce Němci," vypočítává. A má pravdu, místností se právě rozléhá jadrná němčina. Dominují však Češi. Do špindlerovského infocentra jich během prázdnin zavítalo 7205 z celkového počtu 8997 návštěvníků. „Lidé se naučili cíleně vyhledávat infocentra, kde sbírají podklady, mapy a hledají inspirace pro výlety," doplňuje Erika Mixová. Oblíbeným lákadlem se vedle osvědčených turistických cílů staly zábavné a naučné stezky pro děti. Školáci sice už zasedli do škamen, nicméně zájem turistů o Krkonoše neopadává. „Byl to tady o prázdninách blázinec a je pořád," odbíhá s udýchaným hlasem k telefonu Eva Krejčí z infocentra Turista v Peci pod Sněžkou, kam v létě denně zavítá až dva tisíce turistů. „Letos v Peci hodně přibylo jednodenních návštěvníků, spousta jich byla z Polska. Pomohla tomu autobusová linka z Karpacze," dodává.

SNĚŽKA TÁHNE

Tradičním magnetem bývá pro turisty lanovka na Sněžku. Při pěkném počasí se tvoří i několikahodinové fronty. „Během prázdnin jsme vyvezli na Sněžku 72 tisíc lidí," hlásí Jiří Martinec.

Za progresivní novinku, která se osvědčila, považují ve SkiResortu Černá hora Pec zavedení pobytových paketů. „Lidé znají pobytové pakety či rekreační balíčky z alpských středisek. Rekordní nárůst zájmu o 130 procent značí, že něco takového v Krkonoších chybělo. Lidé, kteří balíček využili, si chválili možnost bez omezení počtu jízd využívat čtyři lanovky i to, že se po celém regionu, opět neomezeně, mohou pohybovat turistickým autobusem, " říká Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora Pec.

Jan Braun