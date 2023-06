Na tři stovky pracovníků Správy KRNAP a dobrovolníků závěrem minulého týdne vyrazily na turistické cesty vedoucí Krkonošemi s cílem vysbírat pohozené odpadky. Výsledkem jsou téměř 3 tuny odpadu, který skončí na skládce.

Ilustrační foto | Foto: správa KRNAP

Sběrači vyrazili na turistické trasy, které strážci vytipovali jako vhodné pro sběr odpadků. Očisty se dočkala okolí cest, ale i některá místa mimo turistické cesty, jako například okolí frekventovaných silnic nebo břehy potoků a řek. Kromě běžných odpadků, jakými jsou plechové či plastové obaly od nápojů, narazili "čističi" na takové kuriozity jako třeba (použité) dámské hygienické potřeby, dudlík, ale třeba také krajkové kalhotky.

Nešvarem, který KRNAP registruje v poslední době častěji, než dříve, jsou psí exkrementy zabalené do igelitového sáčku a odhozené do lesa. Rádi by touto cestou milovníky psů upozornili, že je chvályhodná jejich snaha o úklid po potřebě jejich mazlíčka, ale odhodit sebrané exkrementy zabalené do plastového sáčku do lesa postrádá logiku.

Akce Čisté Krkonoše, kterou Správa KRNAP dvakrát ročně organizuje, ukazuje na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě: zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují. V přírodě se odpadky rozkládají jen velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá 4 týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev 100 let. V horách proto více než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také zase odnést.