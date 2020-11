Před podzimními odstávkami jsou tento víkend v provozu lanové dráhy na Sněžku, Černou horu a Medvědín.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Kabinková lanovka Černohorský Express z Janských Lázní pojede naposledy v neděli 1. listopadu, kdy vyrazí na Černou horu od 8.30 do 16.00, s jednotlivou jízdou v 17.30. V sobotu, poslední říjnový den, pojede od 9 do 17 hodin. V listopadu bude mimo provoz. Lanovka Portášky ve Velké Úpě je mimo provoz od pátku 30. října až do začátku zimní sezony.