/FOTO/ Ve třech areálech v Krkonoších zůstávají týden před Velikonocemi otevřené sjezdovky. Lidé můžou vyrazit na lyže do Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou a na Černou horu. Horská střediska už také připravují speciální velikonoční akce. V Peci pod Sněžkou se chystá zabíjačka, vystoupení cimbálovky, degustace pálenek nebo cvičení jógy, otevřená je bobová dráha s palačinkárnou a o víkendech a svátcích lanová dráha na Sněžku. V Janských Lázních se budou konat příští víkend na Stezce korunami stromů Krkonoše i v lázeňské Kolonádě speciální velikonoční akce.

Na Černé hoře se dá ještě lyžovat, otevřené jsou sjezdovky Anděl a Sport. | Foto: SkiResort Černá hora - Pec

Skiareál Špindlerův Mlýn ukončil ve středu 20. března provoz sjezdovek ve Svatém Petru a na Stohu. Lyžovat se dá na straně Medvědína a Horních Mísečkách v době od 8 do 15 hodin, kde Skiareál počítá s provozem do Velikonoc. Skipasy na tento víkend stojí při nákupu online 960 a 1060 korun.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec se aktuálně lyžuje na víc než 9 km sjezdovek. Nejlepší podmínky jsou v Peci pod Sněžkou, kde je otevřených více než 7 km sjezdovek. Je na nich od 20 do 60 cm sněhu. „Ve SkiResortu Černá hora - Pec bychom rádi lyžovali až do Velikonoc. Momentálně se lyžuje na Javoru 1, Hnědém vrchu, Zahrádkách i v Javořáku. V provozu je také dětská sjezdovka U lesa,“ upřesnila mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Skipas do Pece pod Sněžkou vyjde při nákupu online od 490 korun pro dítě a 800 korun pro dospělého.

Na Černé hoře jsou nyní otevřené zhruba 2 km sjezdovek v horní části - Anděl a dětské sjezdovky Sport 1, 2 a 3. Skipas jen na Černou horu vyjde na 350 korun u dítěte a na 570 korun u dospělého při nákupu online. „Na vrcholu Černé hory bychom rádi na víkend upravili běžecké tratě,“ dodala Plchová.

Kromě lyží a výletů doporučuje SkiResort navštívit také bobovou dráhu v Peci pod Sněžkou. Otevřená je denně od 9 do 16 hodin. Přímo pod bobovkou se nachází první krkonošská palačinkárna.

Výživná bude v Peci pod Sněžkou sobota 30. března, kdy Aparthotel Svatý Vavřinec organizuje tradiční českou zabíjačku, vystoupení cimbálové kapely Dyjavan a ochutnávky tradičních moravských pálenek.

„Na Velikonoce jsme připravili 8 lekcí cvičení jógy i kruhové tréninky, 30 hodin animačních programů pro děti včetně barvení vajec, malování kamenů, skládání origami, taneční soutěže, dětské diskotéky, opičí velikonoční dráhy, skákání gumy, malování na obličej i velikonočního binga nebo celodenní kuchařskou show šéfkuchaře Petra Macků,“ uvedl ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec Martin Venglář.

Velikonoční dílny s pletením pomlázek a malováním vajíček a speciální velikonoční menu připravuje Hotel Horizont. Lanová dráha Sněžka jezdí kvůli jarní odstávce od 18. března do 26. dubna pouze o víkendech a svátcích.

Během Velikonoc můžou lidé vyrazit také do Janských Lázní, kde se budou konat 29. a 30. března řemeslné trhy a kreativní dílny s velikonoční tematikou v lázeňské Kolonádě.

Na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních si můžou rodiny s dětmi užít 30. a 31. března výtvarnou dílnu s pletením pomlázky, barvení velikonočních vajíček, zdobení perníčků a další velikonoční tradice. Na dospělé návštěvníky čeká ochutnávka vaječného likéru zdarma a odpočinek v restauraci či na venkovní slunečné terase. Tam se bude točit zelené pivo Primátor a servírovat speciální menu složené z tradičních pokrmů jako jsou velikonoční jidáše či nádivka s uzeným masem.