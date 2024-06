Těsně před začátkem letních prázdnin přibyla v Krkonoších nová turistická atrakce. Na vrcholu vyhlídkové věže Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních se můžou od středečního poledne návštěvníci projít po skleněném chodníku neboli Skywalku umístěném 43 metrů nad zemí. Je to první skleněná vyhlídka v Krkonoších. V rámci letních akcí se u něj bude cvičit ranní jóga nebo se tam předvedou kaskadéři, kteří se podíleli na natáčení filmových hitů jako Titanic nebo Zachraňte vojína Ryana.

Skleněnou vyhlídku si ve středu poprvé vyzkoušeli návštěvníci Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. | Video: Deník/Jan Braun

Přes tři metry dlouhá skleněná vyhlídka se tyčí nad korunami stromů a je zasazená do nejvýše umístěné podlahy na horní hraně vyhlídkové věže. Díky ní tak můžou turisté vidět i přírodu hluboko pod sebou. Všechna instalovaná skla váží přes šest set kilogramů, celková hmotnost Skywalku je přes jednu tunu.

Celá konstrukce se skládá ze čtyř pochozích skel, které jsou zasazeny do rámu o váze 200 kg. Bezpečí návštěvníků zajišťuje prosklené zábradlí vážící 492 kg.

„Je to výborné. Něco takového jsem viděl jen na internetu. Je to spíš v zahraničí a vždycky jsem si to chtěl vyzkoušet. Čekal jsem, že na to nevlezu, ale stojí to za to. Nic to se mnou nedělá, takže dobrý,“ popisoval dojmy Stanislav Havelka ze Žďírce nad Doubravou, který byl prvním, kdo se prošel po skleněném chodníku. V Krkonoších je na třídenním pobytu v Janských Lázních s partnerkou a dcerou.

Zdroj: Stezka korunami stromů Krkonoše

„Na krkonošské Stezce jsme už podruhé. Líbí se mi její tvar, je to takový kornout. Ze všech Stezek v republice je tahle nejhezčí,“ ocenil Havelka krkonošskou atrakci. Ve skutečnosti má vyhlídková věž tvar hořce, kterého má ve znaku Krkonošský národní park.

Stromy pod nohama

„Za hezkého počasí tak budou mít lidé z nejvyššího místa naší vyhlídky výhled nejen směrem na Trutnov a Hradec Králové, ale především přímo pod svýma nohama uvidí to, proč k nám chodí, tedy stromy a okolní přírodu. Věříme, že si tento zážitek, který vyžaduje i trochu odvahy, užijí a že to pro ně bude zase jiný a nezapomenutelný pohled na krkonošskou přírodu. Na jedné straně, tedy v jeskyni pod vyhlídkou si mohou prohlédnout, jak vypadá les pod zemí, na druhé, na samotném vrcholu pak ze skleněné vyhlídky les samotný,“ řekl Zdeněk Pop, šéf marketingu Stezky korunami stromů Krkonoše.

„Byla to pro nás výzva, protože jsme první stezkou z naší skupiny, kde jsme takovou vyhlídku realizovali. Práce jsme měli rozdělené do dvou etap a celkem do čtyř dnů. Pracovali jsme za provozu a musím říci, že vše dopadlo na výbornou,“ dodal Pop.

Technické parametry Skywalku na Stezce korunami stromů VÁHA

rám pro pochozí sklo 200 kg

rám pro zábradlí 300 kg

pochozí sklo 464 kg

sklo zábradlí 192 kg ROZMĚRY

délka 320 mm

šířka 130 mm

výška zábradlí 120 mm

Stezka korunami stromů patří pravidelně mezi pět nejvíce navštěvovaných turistických cílů Královéhradeckého kraje. Loni tam zavítalo přes 150 tisíc turistů. V polovině letošního roku už provozovatelé evidují šedesátiprocentní meziroční nárůst. Veliký zájem upoutala v zimě možnost projít si večer osvětlenou Stezku s 3D a 2D modely lesních zvířat v nadživotní velikosti. Otevřena byla 2. července 2017, letos oslaví 7. narozeniny.

„Pro nás jako správce parku jsou tyto stezky určitě přínosem, protože lidé se v nich dozvídají, jak co v přírodě funguje, ale také díky tomu získávají i povědomí o tom, jak se k chráněné přírodě chovat. Pro nás je to příležitost s nimi mluvit a vést je k odpovědnému chování v Krkonošském národním parku. Dalším aspektem je, že snižují počet návštěvníků v klidových územích na ohrožených a zranitelných hřebenech,“ uvedl Michal Skalka, Správa KRNAP.

Nabitý prázdninový program

V průběhu léta můžou návštěvníci hor vidět na Stezce korunami stromů při speciálních akcích umění kaskadérů, mistrů slackline nebo historických řemeslníků, poznat život dravců, vyzkoušet si parkour či jógu nebo zažít stmívání nad Krkonošemi. V blízkém okolí mohou vyjet na hřebeny lanovkami SkiResortu, užít si dobrodružství na bobové dráze nebo v lanovém centru Monkey park v Peci pod Sněžkou.

Lokalita mezi Janskými Lázněmi a Pecí pod Sněžkou nabízí na léto bohatý program a řadu atrakcí pro rodiny s dětmi. Lidé mají možnost navštívit 15 míst, kde si užijí zábavu děti i dospělí. „Kdo má rád adrenalin, může si na bobové dráze v Peci pod Sněžkou vyzkoušet rychlost až 40 km/h ve výšce 8 metrů nad zemí. V lanovém centru Monkey park, kousek od bobové dráhy a Lemurie, je zase lákadlem přejezd nad peckou přehradou,“ uvedl Jakub Janda, výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec.

„Uvědomujeme si, že pro rodinu nabízíme hodně lákadel a zážitků, proto jsme pro ně připravili čtyřdenní EnjoyCard, díky níž mohou ušetřit až 50 % na vstupném a jízdném. V ceně je i výLETNÍ autobus jezdící mezi Stezkou korunami stromů v Janských Lázních a Pecí pod Sněžkou. Lidem tak odpadnou starosti s parkováním i přejezdy,“ dodal Janda.

