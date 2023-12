O víkendu odstartovala v Malé Úpě lyžařská sezona. Vlekaři v nejvýše položené krkonošské vesnici otevřeli sjezdovku v areálu Pomezky v celé délce 1000 metrů. Sněhové podmínky byly vynikající. Podle ředitele Ski areálu Malá Úpa Martina Bučka přijely v sobotu na první lyžování více než čtyři stovky návštěvníků, v neděli jich bylo o trochu méně.

V Malé Úpě v Krkonoších začala o víkendu lyžařská sezona. | Video: Deník/Jan Braun

Množství sněhu, v kombinaci s nedělním sluncem, vykouzlily na horách doslova pohádkovou atmosféru. „Je to jeden z nejlepších začátků zim, za posledních patnáct let je to podruhé, kdy je na první adventní neděli tolik sněhu. Máme 40 centimetrů přírodního sněhu a 30 centimetrů technického sněhu. Podmínky jsou ideální, zimní pohádka v Malé Úpě začíná,“ potěšil vydařený rozjezd zimní sezony ředitele Ski areálu Malá Úpa Martina Bučka.

Nadšení neskrývali ani návštěvníci Malé Úpy. „Je to nádherné, podmínky jsou luxusní. V sobotu jsme zažili parádní horské sněžení a v neděli sluníčko. Vyrazili jsme na lyže a boby. Jsme naprosto nadšení,“ vylíčila svoje dojmy Miroslava z Prahy, která přijela na víkend do Krkonoš s rodinou. „Moc se nám tady líbí, jezdíme sem třetí rok. Před tím jsme moc nejezdili na české hory, ale nyní se rádi vracíme,“ dodala.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Lyžaři můžou využívat sjezdovku v areálu Pomezky v kompletní délce, kde bude vlek v provozu denně až do konce března. O víkendu byl otevřený Dětský park na Pomezkách se zastřešeným kobercovým pásem. „Zasněžujeme a připravujeme ke spuštění ostatní vleky. Příští víkend plánujeme otevřít minimálně jednu sjezdovku v areálu U Kostela, a postupně budeme přidávat další vleky. Týden před Vánocemi, ne-li dříve, chceme mít v provozu kompletní areál,“ popsal situaci ředitel Ski areálu Malá Úpa.

Od pátku se lyžuje také na Černé hoře, v sobotu otevřel první sjezdovky Špindlerův Mlýn. V pátek 8. prosince se rozjede lyžařská sezona v Peci pod Sněžkou a Mladých Bukách.

S prvním víkendem jsou provozovatelé lyžařského areálu na česko-polské hranici velmi spokojení. „Velký zájem byl jak na vleku, tak v půjčovně a lyžařské škole. Začátek sezony odpovídá množství sněhu. Když to půjde takto dál, bude to skvělé. Budeme doufat, aby dobré podmínky vydržely celou zimu,“ uvedl Martin Buček.

Ski areál Malá Úpa ceny skipasů pro letošní zimní sezonu nezdražoval. Jednodenní skipas nyní stojí pro období do 24. prosince 760 Kč (pro děti a seniory 530 Kč) při nákupu online a 840 Kč (pro děti a seniory 590 Kč) na pokladně. Největší letošní novinkou je vybudování multifunkčního kinosálu v Centru Hořec. Filmy se v něm začnou promítat od vánočních svátků.

