FOTO: Do Krkonoš se vrátila zima. Podívejte se, jak to vypadá v Malé Úpě

Deset až patnáct centimetrů sněhu napadlo v noci na sobotu na hřebenech Krkonoš. Na Černé hoře leží okolo 35 cm a na Labské boudě okolo 25 cm. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Slabě sněžilo i na hřebenech Orlických hor, kde do rána napadly asi dva centimetry sněhu. Motoristé by měli být opatrní, zejména ti, kteří už auta přezuli na letní pneumatiky.

Malá Úpa v Krkonoších v pátek 19. dubna 2024. | Foto: Miloš Šálek